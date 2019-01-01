هيجواين مطلوب في أتلتيكو مدريد بعد غلق باب العودة لإيطاليا

النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس المعار لتشيلسي مطلوب للانضمام لصفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن النادي العاصمي يسعى لإعادة نجم ريال مدريد الأسبق للدوري الإسباني من جديد.

وكان شقيق هيجواين قد أكد في تصريحات صحفية أن اللاعب لن يرتدي أي قميص آخر في إيطاليا دون يوفنتوس الذي انتقل له قبل أعوام قليلة قادمًا من نابولي.

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وسبق لهيجواين أن لعب في الدوري الإسباني في الفترة بين ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٣ قبل أن ينضم لصفوف نابولي ويمضي أعوامه الأولى في إيطاليا.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة قد لا تكلف فريق أتلتيكو مدريد الكثير في ظل عدم وجود رغبة من يوفنتوس في الاحتفاظ بالمهاجم الأرجنتيني.

جدير بالذكر أن عقد هيجواين مع فريق يوفنتوس ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١، وتقدر قيمته السوقية حاليًا بحوالي ٣٥ مليون يورو.