كأس أمم أفريقيا
مصر

عمرو وردة: الفيديو مُفبرك واللاعبون يقفون معي

آخر تحديث
التعليقات()
لاعب منتخب مصر يؤكد على أن الفيديو ليس صحيحًا
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، على أنه بريء، من كل ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسبب في استبعاده من قائمة منتخب مصر ليس صحيحًا.

اتحاد الكرة المصري قرر استبعاد وردة من قائمة الفراعنة، بسبب انتشار مقاطع فيديو إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

عمرو وردة قال خلال تصريحات لموقع "في الجول": "الفيديو المنتشر مُفبرك، وكل ما يتم تداوله مفبرك وليس صحيحًا".

لاعب الفراعنة تابع: "أبلغت الجهاز الفني للمنتخب بأن هذا الفيديو مفبرك، وجميع اللاعبين يقفون معي".

اختيارات المحررين

واختتم وردة تصريحاته قائلًا: "لم أرحل حتى الآن من معسكر منتخب مصر، ومازلت موجودًا".

كيف سيؤثر استبعاد عمرو وردة على منتخب  مصر فنيًا؟

وستشهد الساعات القليلة القادمة رحيل عمرو وردة من معسكر مصر، بعد قرار استبعاده من القائمة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

إغلاق