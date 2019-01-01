النتائج المباشرة
كأس الدوري الفرنسي

هنري فخور بالروح القتالية للاعبي موناكو

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
سعادة كبيرة من المدرب الفرنسي بعد تأهل فريقه لنصف نهائي كأس الدوري بعد الفوز على رين

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد تييري هنري المدير الفني لموناكو، سعادته بالروح القتالية التي أظهرها لاعبو فريقه، بعد الوصول لنصف نهائي كأس الدوري الفرنسي.

موناكو تأخر على ملعبه أمام رين في دور الثمانية، قبل أن ينجح روني لوبيز في تسجيل هدف التعادل.

بيبي: ريال مدريد مقبرة المدافعين

اختيارات المحررين

المباراة استمرت إلى ركلات الترجيح، والتي نجح خلالها موناكو في الفوز وبلوغ الدور القادم، لتصبح أمامه فرصة كبيرة لحصد اللقب بعد خروج باريس سان جيرمان.

وقال هنري عن اللقاء المثير:"كانت مباراة صعبة على الفريقين، رين أتيحت أمامه الفرصة للتأهل ونحن كذلك، حارسنا لويك بادياشيل قدم مستوى مميز بشكل عام وليس ركلات الترجيح فقط".

وأضاف:"أكثر ما أسعدني الروح القتالية والحماس لدى اللاعبين الذين لطالما حرصوا على التطور".

وتابع الفرنسي:"تلقينا هدفاً وقمنا بعدها برد فعل وهذا ما أعجبني والجماهير شاهدت بأعينها كفاحنا من أجل العودة".

برشلونة يحسم صفقة دي يونج والإعلان الرسمي قريبًا

ويخوض موناكو مباراته القادمة أمام مارسيليا في مواجهة صعبة ببطولة الدوري.

ويطمح هنري في مواصلة فريقه للنتائج الإيجابية ضد مارسيليا، حيث يقبع الفريق بالمركز التاسع عشر وفي رصيده 13 نقطة.

 

 

الموضوع التالي:
موعد مباراة البحرين القادمة ضد الهند في كأس آسيا 2019
الموضوع التالي:
فابينيو أم فابينهو؟ ما النطق الصحيح للاعب وسط ليفربول؟
الموضوع التالي:
ليس موريلو! ما هو النطق الصحيح لصفقة برشلونة الشتوية؟
الموضوع التالي:
نافاس يكشف الحالة التي تجبره على الرحيل عن ريال مدريد
الموضوع التالي:
إيكاردي يدعم واندا نارا في صراعها مع إنتر
إغلاق