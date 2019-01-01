أليسون: ليفربول يجب أن يتوقف عن تلقي الأهداف الغبية

غاضب ولكنه سعيد بما يقدمه فريقه..

اعتبر أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، أن فريقه عليه التركيز أكثر خلال المباريات حتى يتفادى دخول الأهداف "الغبية" إلى مرماه، مؤكدًا أن هذا الأمر في غاية الأهمية من أجل تحقيق غايات الريدز هذا الموسم.

وكان ليفربول قد حوّل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على أستون فيلا في اللحظات الأخيرة، في المباراة التي أُقيمت السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

المصري محمود حسن تريزيجيه كان من سجل هدف السبق في مرمى أليسون، ليكون بهذا ليفربول قد فشل في الخروج بشباك نظيفة إلا في خلال 3 مباريات فقط من أصل 18 هذا الموسم.

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أليسون في تصريحات صحفية، شدد على أهمية تلافي الأخطاء التي تؤدي لهذه الأهداف، حيث قال "يزعجني دائمًا عندما نتلقى أهدافًا غبية، هذا يُزعِج أيضًا جميع زملائي في الفريق، فنحن جميعًا لدينا هدف مشترك وهو الفوز في المباراة والحفاظ على شباكنا نظيفة.".

وأضاف "عندما تحافظ على نظافة شباكك فأنت أقرب إلى تحقيق الانتصار، على الأقل ستحصد التعادل، لذلك أعتقد أن يمكننا العمل بشكل أفضل في هذا الجانب، أعتقد أيضًا أننا إذا تلقينا هدفًا في مباراة صعبة، فالأمر يزداد صعوبة.".

"في بعض الأحيان عليك أن تتقبل أن يسجل الخصم صاحب الجودة العالية هدفًا بجودة عالية، لا تستطيع أن تفعل شيئًا حينها، هذا طبيعي وجزء من كرة القدم."

"ولكنني أظن أن يمكننا التطور أكثر فيما يتعلق بالتركيز. علي سبيل المثال، أحرز جينت هدفًا فينا في الدقيقة 85، هذا الهدف أزعجني كثيرًا وكذلك زملائي، أنت في حاجة لمواصلة التركيز لتحقق أهدافك."

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"إذا ما كنت متقدمًا بهدف وحيد وأحرزوا هدفًا في نفس هذا الوقت، فإنك قد خسرت نقطتين، ولا يمكنك القيام بشيء لتفادي الأمر يعتبر، لذلك نحن بحاجة إلى التعلم من مثل هذه اللحظات (هدف جينت) من أجل تفاديها في المستقبل."

جويل ماتيب، قلب دفاع الليفر، كان قد تعرض إلى إصابة على مستوى الركبة ستؤدي إلى غيابه عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، لكن أليسون عاد وأكد ثقته في ديان لوفرين.

الدولي البرازيلي واصل حديثه "لا نتأثر بغيابه ولكنه لاعبًا مميزًا، لوفرين ساعدنا كثيرًا في دوري الأبطال الموسم الماضي، إنه لاعب يمنحك الثقة عندما يتواجد.".

وأتم "نحن نفتقد ماتيب ولكننا أقوياء كما وكأنه حاضرًا، لدينا لوفرين الذي يقوم بعمل جيد حقًا عندما يلعب، وكذلك جو جوميز، إنه لاعب رائع، لا يزال شابًا ولديه القدرة على أن يصبح لاعبًا عظيمًا.".

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة وبفارق ست نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، وتنتظره مباراة قوية مع كتيبة بيب جوارديولا مساء الأحد المقبل.

كما يجدر الإشارة إلى أن الليفر سيُلاقي جينت البلجيكي مساء الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في المجموعة التي تضم أيضًا نابولي المتصدر وريد بول سالزبوج النمساوي.