مرة أخرى ماني يتجاوز صلاح في الأهمية بالنسبة لليفربول

النجم السنغالي بات هو النجم الأول للريدز والراجل الحاسم

من الطبيعي أن تخرج المقارنات باستمرار بين محمد صلاح وساديو ماني، فالأمور المشتركة بينهما كثيرة، فهما أفضل نجوم القارة السمراء، ويلعبان لنفس الفريق، وفي نفس المركز على اختلاف الجهات، ويتنافسان أيضًا على الجوائز الفردية.

ومرة أخرى عادت المقارنة لتظهر للنور بناء على المستويات الكبيرة التي يُقدمها النجم السنغالي، الذي بات على ما يبدو الرجل الأول في ليفربول، والأهم أنه الراجل الحاسم.

يمكنك أن تلمس حقيقة أن ماني لا يأخذ نفس التقدير الذي يحظى به صلاح، الذي كان يستحقه فعلاً قبل ذلك بسبب أهدافه وصناعته للأهداف والفرص وقدرته الرئبقية على إحداث الفرق.

لكن الآن ماني قد تجاوز صلاح هذا الموسم، وبدونه لم يكن بمقدور ليفربول حتى الحفاظ على الصدارة.

في 3 مباريات على الأقل هذا الموسم تدخل ماني وأنقذ ليفربول وأنقذ صدارته. في الشهر الماضي عندما كانت الأمور معقدة أمام ليستر، تحصل على ركلة جزاء بنجاح في الوقت القاتل وفاز بها ليفربول.

فعل النجم الشيء نفسه أمام توتنهام، وحصل على ركلة جزاء سجل منها محمد صلاح هدف الفوز، وإن عدنا للموسم الماضي فقد حصل على ركلة جزاء عبر موسى سيسوكو في نهائي دوري أبطال أوروبا مهدت الفوز لليفر.

وفي المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا تدخل مرة أخرى في الوقت القاتل واقتنص الفوز للريدز.

أصبح ماني مهمًا لليفربول بقدر أهمية ستيرلينج لمانشستر سيتي مثلاًـ لأنه يقدم الأهداف والسرعة والحركة وقدرة نادرة على التمكّن من ترويع الخصوم وإجبارهم على ارتكاب الأخطاء.

أدناه سنجد مقارنة بين النجمين حتى اللحظة في البريميرليج وتظهر التأثير الكبير لماني هجوميًا ودفاعيًا، فقد سجل 6 أهداف بدون ركلة جزاء واحدة (كما فعل الموسم الماضي) مقابل 5 أهداف لصلاح من بينهم هدفين من علامة الجزاء.

تحصل ماني على ركلتي جزاء حاسمتين (أمام توتنهام وليستر)، وقدم تمريرات مفتاحية أكثر من صلاح، لكن صلاح لديه تمريرة حاسمة أكثر منه.

في الواجبات الدفاعية استمر الانضباط الكبير لماني، فمجمل أعماله الدفاعية من قطع للكرات والتحامات ناجحة وتشتييت بلغت 23 عملاً دفاعيًا مقابل 4 فقط لصلاح.