هل يلحق هيجواين بساري في روما؟

أنباء عن عودة الثنائي للدوري الإيطالي من جديد

يستمر الجدل حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني جونالو هيجواين، وإمكانية رحيله عن تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.

هيجواين انتقل من يوفنتوس إلى ميلان الصيف الماضي، قبل أن يحول وجهته إلى تشيلسي بيناير على سبيل الإعارة.

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الأرجنتيني لم يسجل سوى 3 أهداف حتى الآن، ولم يظهر بالمستوى المطلوب، لتزداد الشكوك حول استمراره.

ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي، قد يرحل هو الآخر عن البلوز، وسط أنباء عن مفاوضات مع نادي روما الإيطالي.

صحيفة "كورير ديلا سيرا" الإيطالية أكدت أن ساري قد يجلب هيجواين معه في حالة الانتقال إلى روما.

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ويأتي ذلك رغم امتلاك تشيلسي إمكانية شراء اللاعب بشكل دائم مقابل 36 مليون جنيه استرليني.

الأمر لا يبدو واضحاً حتى الآن، حيث يقضي تشيلسي عقوبة الحرمان من أي تعاقدات جديدة خلال الموسم القادم بأكمله.

وهو ما قد يجبره على تفعيل بند الشراء في عقد هيجواين،وقطع الطريق على روما في الحصول على خدماته.