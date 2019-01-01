رغم البداية المخيبة، رونالدو مطمئن لتأهل البرتغال ليورو 2020

المنتخب تعادل في أول مباراتين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى كريستيانو رونالدو أن لا حاجة للقلق حيال تأهل منتخب بلاده البرتغال إلى يورو 2020، ذلك عقب تعادل الفريق في مباراته الثانية في التصفيات 1-1 أمام صربيا.

ولعبت البرتغال مباراة جيدة للغاية لكن إهدار الفرص السهلة حال دون خروجها بأفضل من نتيجة التعادل أمام صربيا، وأبدى نجم يوفنتوس رضاه عن أداء زملائه اللاعبين وثقته في تأهل بلاده لنهائيات كأس الأمم الأوروبية.

إذ قال عقب اللقاء "أعتقد بصراحة أن الفريق لعب جيدًا، خلقنا عدة فرص للتسجيل لكن لم نستغلها. من المؤسف طبعًا التعادل في مباراتين على ملعبنا، لكنني أنظر للجانب الإيجابي وأرى أن الفريق لعب اليوم أفضل مما لعب ضد أوكرانيا".

البرتغال تُهدر كل الفرص وتكتفي بتعادل مخيب مع صربيا

"خلقنا فرص أكثر للتسجيل وفعلنا كل شيء لنفوز بالمباراة، لكن لم ننجح. كان لنا ركلة جزاء وكانت واضحة للغاية، لكن قرار الحكم كان مختلفًا. لكن بشكل عام، الفريق بالكامل كان جيدًا".

وكان الحكم البولندي قد احتسب ركلة جزاء للبرتغال في الدقائق الأخيرة من المباراة لكنه تراجع عن قراره بإيعاز من مساعده، وهو القرار الذي انتقده لاعب يوفنتوس بقوة، بقوله "إن كنا نمتلك تقنية الفيديو في كل البطولات، لماذا هي غير موجودة في تصفيات اليورو؟ هذا غريب".

"كانت تلك ركلة جزاء واضحة جدًا والحكم كان يجب أن يحتسبها، لا أن ينفذ قرار حكم آخر بعيد عن اللقطة مسافة 40 مترًا ولم ير اللعبة!".

أتم صاحب الـ33 عامًا "سنبذل قصارى جهدنا لضمان تأهل البرتغال ليورو 2020. لا حاجة للقلق أو فقدان الثقة في هذا الفريق".

يُذكر أن البرتغال تتواجد حاليًا في المركز الثالث من المجموعة الثانية بنقطتين خلف المتصدر أوكرانيا بـ4 نقاط ولوكسمبرج بـ3 نقاط.