النتائج المباشرة
الانتقالات

هل يكون كاريلو الصراع الجديد بين الهلال والنصر؟

التعليقات()
الهلال كان قد تعاقد مع اللاعب الدولي البيروفي في الميركاتو الصيفي الماضي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد بداية مبكرة لمفاوضات الميركاتو الصيفي السعودية، خاصة بعد تداول تقارير حول رغبة أحد الأندية في خطف لاعب الهلال اندريه كاريلو.

الهلال كان قد تعاقد مع اللاعب الدولي البيروفي في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

صحيفة "الرياض" السعودية بحسب مصادرها أشارت إلى أن وكيل كاريلو قد تلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية الكبيرة وذلك بجانب عرض الهلال لضمه بشكل نهائي من بنفيكا البرتغالي.

واكدت التقارير وكيل اللاعب لن ينظر في تلك العروض حالياً وسينتظر إلى نهاية الموسم الجاري ومن ثم يحدد مصير البيروفي سواء من ناحية البقاء في الهلال أو الرحيل لنادٍ آخر.

الثلاثي البرازيلي في النصر يرفضون الراحة قبل مواجهة الاتحاد

وربطت بعض التقارير نادي النصر بالتفاوض مع لاعب الفريق الهلالي لخطفه من المنافس التقليدي.

اختيارات المحررين

يُذكر أن الصحافة البرتغالية قد أكدت أن إدارة بنفيكا لن تتخلى عن كاريلو بأقل من 15 مليون يورو.

إغلاق