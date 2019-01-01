هل يكون كاريلو الصراع الجديد بين الهلال والنصر؟

الهلال كان قد تعاقد مع اللاعب الدولي البيروفي في الميركاتو الصيفي الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد بداية مبكرة لمفاوضات الميركاتو الصيفي السعودية، خاصة بعد تداول تقارير حول رغبة أحد الأندية في خطف لاعب الهلال اندريه كاريلو.

الهلال كان قد تعاقد مع اللاعب الدولي البيروفي في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

⚽️هدافو الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم :



4⃣ فهد المولد "الاتحاد"

4⃣ جوليانو "النصر"

2⃣ جوميز "الهلال"

2⃣ ناصر الشمراني "الاتحاد"

2⃣ عمر السومة "الأهلي"



(📸: @ittihad)#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/TY5Wsaw6lg — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 10, 2019

صحيفة "الرياض" السعودية بحسب مصادرها أشارت إلى أن وكيل كاريلو قد تلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية الكبيرة وذلك بجانب عرض الهلال لضمه بشكل نهائي من بنفيكا البرتغالي.

واكدت التقارير وكيل اللاعب لن ينظر في تلك العروض حالياً وسينتظر إلى نهاية الموسم الجاري ومن ثم يحدد مصير البيروفي سواء من ناحية البقاء في الهلال أو الرحيل لنادٍ آخر.

وربطت بعض التقارير نادي النصر بالتفاوض مع لاعب الفريق الهلالي لخطفه من المنافس التقليدي.

يُذكر أن الصحافة البرتغالية قد أكدت أن إدارة بنفيكا لن تتخلى عن كاريلو بأقل من 15 مليون يورو.