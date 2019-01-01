الثلاثي البرازيلي في النصر يرفض الراحة قبل مواجهة الاتحاد

النصر كان قد حقق الفوز بنتيجة 4\1 في المباراة التي جمعته بنادي الزوراء العراقي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن رفض الثلاثي البرازيلي برونو أوفيني، ومايكون بيريرا، وبيتروس أراخو، الراحة عقب مباراة الزوراء العراقي.

النصر كان قد حقق الفوز بنتيجة 4\1 في المباراة التي جمعته بنادي الزوراء العراقي في ثالث مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا.

ومنح المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، راحة خاصة للاعبين بعد الفوز على الزوراء العراقي أمس الأول.

📱تليفون ناصر ماله فاتورة... في كل ملعب وفي كل جولة 🔝🔥@nasser_shamrni

(📸: @ittihad) pic.twitter.com/nrdiDt8CsE — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 9, 2019

ويرغب الثلاثي البرازيلي في الحفاظ على اللياقة البدنية لذلك فضلوا عدم الراحة قبل المواجهة المقبلة الصعبة أمام نادي الاتحاد.

ويلتقي النصر يوم السبت المقبل أمام الاتحاد في إطار مباريات الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويستهدف النصر المحافظة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين عند مواجهة الاتحاد، بينما سيواجه الهلال الوصيف نادي الأهلي في مباراة كلاسيكو أخرى.