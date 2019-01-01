هل يكرر راموس إنذار أياكس أمام جيرونا من أجل الكلاسيكو؟

اللاعب نفى تعمده الحصول على بطاقة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

يواجه سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، موقفاً مشابهاً لما تعرض له في الأيام الماضية بعد الحديث عن تعمده الحصول على إنذار أمام أياكس لتفادي خوض مباراة الإياب بدوري الأبطال.

وتحدثت تقارير أن راموس معرض للإيقاف لفترة إضافية في حال أثبت حكم اللقاء في تقريره تصريحات راموس الأولى حول تعمده التعرض للبطاقة الصفراء.

راموس يملك حالياً أربعة إنذارات في الليجا، وفي حالة حصوله على آخر أمام جيرونا مساء الأحد فسيعني ذلك غيابه عن مباراة ليفانتي المقبلة.

لقطات تدين راموس في مسألة تعمد الإنذار

⚪️⚫️ سولاري يتساءل 🤷‍♂️ pic.twitter.com/5QWjU4fmMr — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

غياب قائد الملكي عن ليفانتي إذا حدث سيعني دخوله لقاء الكلاسيكو المقبل بالثاني من مارس في الليجا بصفحة خالية من البطاقات، الأمر الذي فتحت صحيفة "’آس" التساؤلات عن إمكانية تعمد راموس حدوثه.

ونفى راموس في وقت سابق تعمده الحصول على بطاقة والغياب وقال إنه كان يقصد إنه سعى لارتكاب مخالفة كان يعرف أنها ستؤدي لإنذاره.المزيد هنا.

ويستضيف ريال مدريد جيرونا مساء الأحد ضمن الجولة 24 من الليجا الإسبانية على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".