لقطات تدين راموس في مسألة تعمد الإنذار

قائد الملكي سأل قبل أن يناله..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ظهرت لقطات جديدة في مسألة تعمد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد حصوله على إنذار ضد أياكس في ذهاب دور الـ16.

وكان راموس قد اعترف بهذا التعمد عقب المباراة، قبل أن ينفي المسألة لاحقاً.

جاء ذلك في خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 2-1 في ملعب يوهان كرويف الخاص بأياكس، ليغيب راموس عن الإياب في سانتياجو بيرنابيو، على أن يكون جاهزاً لذهاب ربع النهائي حال تأهل الميرينجي.

وأظهرت اللقطات راموس وهو يسأل دكة احتياط ريال مدريد عما إذا كان يجب أن ينال هذا الإنذار أم لا.

يذكر أن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمنع تلك المسألة، وإذا ثبت تورط راموس بها سيتم إيقافه لمباراة إضافية.