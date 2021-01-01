هل يفتقد إلى كومان؟ فاينالدوم يوضح أسباب مشاجرته مع دي بور

لقطة مثيرة للجدل..

اعترى جورجينيو فاينالدوم الغضب بشدة بعد قرار منتخب هولندا فرانك دي بور بإخراجه من مباراة لاتفيا الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022.

وكان منتخب هولندا قد انتصر بسهولة على نظيره اللاتفي بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني أقدم دي بور على إخراج فاينالدوم الذي بدا غاضبًا وتحدث مع المدرب على الخط.

بعد المباراة، تحدث فاينالدوم عن الأمر "تبديلي؟ نعم لقد شعرت بخيبة أمل بعض الشيء، أردت البقاء في الملعب وشعرت أن بمقدوري إحراز هدف آخر".

كما أضاف نجم ليفربول "لكن أنا والمدرب تحدثنا عن ذلك بالفعل، إنه ليس شيئًا سيئًا، لديك متعة دائمًا بأن تبقى في الملعب ولا تريد حقًا أن تخرج منه".

وواصل فاينالدوم حديثه "في الوقت نفسه، لديك لاعبون على دكة البدلاء، وأعتقد أيضًا أن هذا هو الوقت المناسب لإبقائهم في حالة جيدة نوعًا ما".

وأتم "من ناحية، شعرت بخيبة أمل كبيرة، ولكن من ناحية أخرى ، فإن ذلك مفيد أيضًا لعملية المجموعة عندما يلعب لاعبون آخرون أيضًا".

كانت هذه هي المباراة الثانية الرسمية لفرانك دي بور في تدريب هولندا بعدما خلف مدرب برشلونة الحالي رونالد كومان في تدريب منتخب الطواحين.

الجدير بالذكر أن العلاقة كانت قوية للغاية بين فاينالدوم وكومان لدرجة أن المدرب الهولندي يسعى بكل السبل حاليًا لجلبه إلى برشلونة الصيف المقبل.