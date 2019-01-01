هل يغيب رمضان صبحي عن قمة الأهلي وبيراميدز؟

اللاعب سيخضع لفحوصات طبية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النادي الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي عن خضوع لاعبه رمضان صبحي لفحوصات طبية قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأربعاء لتحديد مدى قدرته على خوض مباراة بيراميدز مساء الخميس من عدمه.

وسيلعب الأهلي متصدر الدوري المصري برصيد 58 نقطة ضد بيراميدز صاحب المركز الثالث بـ57 نقطة لكن مع مباراتين إضافيتين ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

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وأوضح الموقع الرسمي لبطل القرن في أفريقيا أن صبحي يُعاني من آلام في العضلة الأمامية، وسيخضع مساء اليوم لفحص طبي يُحدد خطورة الإصابة والمدة التي سيغيبها اللاعب عن اللعب مع فريقه، والأهم إن كان سيستطيع خوض لقاء الخميس أم لا.

يُذكر أن الأهلي استعاد رمضان صبحي لمدة 6 أشهر بالإعارة من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، وقد قال وكيله نادر شوقي أن كل الخيارات متاحة في نهاية الموسم سواء استمرار صاحب الـ22 عامًا مع النادي الأحمر أو عودته لإنجلترا أو انتقاله لنادٍ ثالث.