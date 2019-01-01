تركي آل الشيخ يشكو الحظ السيء لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي

هل يقصد فعلًا أم أنه مجرد تمويه؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز استياءه من الحظ السيء الذي يُلازم فريقه قبل مواجهة الأهلي في الجولة الـ25 المؤجلة من الدوري المصري.

وسيلتقي الفريقان يوم الخميس القادم على بتروسبورت في القاهرة، ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 58 نقطة مقابل 57 لمنافسه الذي لعب مباراتين إضافيتين.

وكتب آل الشيخ على حسابه الرسمي على تويتر "(كريستيان) بينافينتي مصاب وكينو مصاب وخربين موقوف .. ما هذا الحظ!".

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وتأكد غياب المهاجم السوري عمر خربين عن المباراة للإيقاف بعد طرده خلال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة والتي حسمها بيراميدز لصالحه 3-2 بعدما كان متأخرًا حتى الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1.

ولا يُعرف إن كانت تغريدة آل الشيخ تهدف للتمويه وخداع الأهلي قبل المباراة المنتظرة، أم أن ناديه سيفتقد بالفعل لهذا الثنائي الخطير والذي أنتج معًا 10 أهداف و15 تمريرة حاسمة، فيما أحرز خربين 5 أهداف.