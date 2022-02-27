هل يستغل تعثر المفاوضات؟ .. وكيل نجم برشلونة يظهر في مكاتب مدريد

دون سابق إنذار، ظهر إيفان دي لا بينيا وكيل أعمال جافي نجم برشلونة الإسباني في مرافق فالديبيباس، المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد.

ظهور دي لا بينيا أشعل عاصفة من التكهنات بشأن مستقبل جافي مع برشلونة، خاصة وأن اللاعب لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع "البلوجرانا" على تجديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو 2023.

جافي، 17 عامًا، أصبح لاعبًا أساسيًا في برشلونة خلال الموسم الحالي، واكتسب هذه المكانة بفضل جودته وشخصيته العالية.

لماذا تواجد وكيل جافي في ريال مدريد؟

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ظهور وكيل جافي في ريال مدريد لم يكن له أي علاقة بتعثر مفاوضات تجديد عقد جافي مع برشلونة.

وفي الحقيقة، فإن دي لا بينيا تواجد في فالديبيباس من أجل التفاوض بشأن تجديد مارك كوكالون، لاعب وسط فريق الشباب في ريال مدريد.

ما هو موقف جافي من التجديد مع برشلونة؟

رغم عدم التوصل إلى تفاهم أو اتفاق حتى الآن على التجديد، إلا أن أولوية جافي هي الاستمرار في برشلونة.

جافي اختار برشلونة عندما كان طفلًا، رغم وجود عرض من ريال مدريد، لكنه لم يتردد أبدًا في اللعب مع النادي الكتالوني، ويبدو أن هذا هو قراره حتى الآن.

ميثاق شرف!

في الواقع، يوجد ما يشبه ميثاق الشرف بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وجوان لابورتا نظيره في برشلونة، بعد الاقتراب من لاعبي الفريق الآخر.

الاتفاق الشفهي بين لابورتا وبيريز ينص على ألا يقترب النادي الآخر من أي لاعب يتبقى في عقده عام، وهو الأمر في حالة جافي مع برشلونة.

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