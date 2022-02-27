جستنية: تاليسكا لم يحتفل مع أبو بكر! قلوبهم شتى ... ورد نصراوي صاعق

انتقد الصحفي المخضرم عدنان جستنية رد فعل أندرسون تاليسكا مهاجم النصر عند إحراز زميله فيسنت أبو بكر هدف الفوز الثمين على أبها في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وقد تلقى ردًا صاعقًا من زميله أحمد كاموخ.

النصر تقدم على أبها في ملعب مرسول بارك يوم أمس بهدف أبو بكر، لكن الفريق الضيف تعادل بواسطة ركلة جزاء سجلها صالح العمري، وبعد هجمات متبادلة بين الطرفين نجح أصحاب الملعب بخطف النقاط الثلاثة بهدف المهاجم الكاميروني.

ماذا قال جستنية عن رد فعل تاليسكا حول هدف أبو بكر؟

جستنية رأى أن رد فعل تاليسكا الهادئ والبارد تجاه هدف زميله المهم جدًا دلالة على أن علاقة اللاعبين معًا ليست جيدة، وأن البرازيلي لا يفرح إلا لأهدافه وليس حين يُسجل زملاؤه.

إذ كتب عبر تويتر معلقًا على مقطع فيديو للهدف "شاهدوا رد فعل تاليسكا بعد هدف أبو بكر، قلوبهم شتى. نسأل الله السلامة".

شوفوا ردة فعل تليسكا بعد هدف ابو بكر

قلوبهم شتى نسأل الله السلامة pic.twitter.com/lQtIV9Z1nj — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) February 27, 2022

تاليسكا كان قد خرج قبل مباراة فريقه أمام الاتحاد وتحدث عن علاقته السيئة بزميله السابق عبد الرزاق حمدالله، وكيف أن مهاجم الاتحاد الحالي كان على خلاف مع جُل زملائه في النصر وأن خروجه أفاد غرفة الملابس وجعلها أكثر قوة واستقرار.

وقد لاقت تلك التصريحات انتقادات عنيفة من العديد، وتسببت في عقاب اللاعب وتغريمه ماليًا بواسطة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كيف رد أحمد كاموخ على جستنية؟

كاموخ لم يُفوت تغريدة الصحفي الاتحادي المثيرة للجدل، بل رد عليها بقوة، مذكرًا زميله بلقطة سابقة للحسن كيتا لاعب الاتحاد لحظة إحراز زميله حمد المنتشري هدف الفوز الثمين على الهلال في نهائي الدوري السعودي موسم 2006-2007.

لقطات الكاميرا التقطت كيتا حينذاك هادئًا وحيدًا لا يُشارك رفاقه فرحة الاحتفال بالهدف والتتويج رغم أنه صاحب التمريرة الحاسمة، وقد أكد كاموخ أن اللاعب أحق بانتقاد جستنية من تاليسكا.

إذ كتب "رد فعل تاليسكا طبيعية، ماذا تريد منه أن يفعل كي يُثبت أن قلوبهم مجتمعة على حب النصر؟ يخلع قميصه؟ إن كانت رد فعله "الباردة" تعني تشتت قلوبهم، فالحسن كيتا نجم الاتحاد السابق أولى بوصفك من تاليسكا".

تابع "في الدقيقة الأخيرة ونهائي الدوري وأمام الهلال، وانظر لشتات قلوب الاتحاد".

ردة فعل تاليسكا طبيعية، ماذا تريد منه أن يفعل لكي يثبت بأن قلوبهم مجتمعة على حب #النصر؟



يخلع قميصه؟



إن كانت ردة فعله "الباردة" تعني تشتت قلوبهم، فالحسن كيتا نجم #الاتحاد السابق أولى بوصفك من تاليسكا.

في الدقيقة الأخيرة، ونهائي الدوري، وأمام #الهلال، وانظر لشتات قلوب الاتحاد https://t.co/rFdT2akcHL pic.twitter.com/cuom2dTE9x — احمد الكاموخ (@a_lkamok) February 27, 2022

فوز النصر على أبها رفع رصيده إلى النقطة الـ44، لكنه بقي على بُعد 7 نقاط من الاتحاد في صدارة جدول الترتيب بعد فوز المتصدر على الأهلي في ديربي جدة 4-3.