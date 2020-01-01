هل يتحرك النصر؟ سلمان المؤشر على أعتاب الرحيل مجانًا من الأهلي

فرصة ذهبية أمام النصر للتعاقد معه.

اقترب سلمان المؤشر، من توديع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده، في ظل دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

سلمان المؤشر ينتهي عقده بنهاية الموسم، وبالتالي يستطيع التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية، للانتقال له في صفقة انتقال حر، دون الرجوع لناديه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن سلمان المؤشر هو اللاعب الوحيد الذي دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، بصفوف النادي الأهلي.

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وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جميع الاتحادات المحلية، بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي خلال الصيف، لحين انتهاء الموسم، بعد توقف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم، بسبب جائحة كورونا.

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ولم تتحرك إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة بعد، من أجل تجديد عقد اللاعب من عدمه خلال فترة التوقف الحالية.

وأمام نادي النصر الآن فرصة ذهبية للحصول على خدمات المؤشر في صفقة انتقال حر، بعدما أبدى مسؤوليه رغبتهم في الحصول على خدمات اللاعب مؤخرًا.