اتهام بالتزوير واستدعاء من النيابة - لاعب الأهلي الذي أحرج الزمالك

قصة مثيرة حدثت خلال الصراع الأزلي بين الأهلي والزمالك على الصفقات.

هل يصل صراع بين ناديين على ضم لاعب مميز إلى القضاء والاتهامات بالتزوير؟ الإجابة إذا كان بالدوري المصري، فحدث ذلك الأمر بالفعل.

قصتنا هذه المرة مثيرة وغريبة، البداية كانت في عام 2010 عندما تألق محمد ناجي جدو رفقة فريقه الاتحاد السكندري، ولفت الأنظار له، لينضم لصفوف منتخب مصر، الذي يستعد للسفر إلى أنجولا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

هنا بدأ مسؤولي الزمالك في التحرك بالفعل، حيث نجحوا في الحصول على توقيع محمد ناجي جدو، بحضور حسام حسن "المدير الفني للزمالك وقتها"، قبل سفر اللاعب مع المنتخب الوطني إلى أنجولا.

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عقد جدو مع الزمالك لم يكن متواجد به أي تفاصيل مالية أو أي شيء، ويعد استمارة رغبة للعب في صفوف نادي الزمالك.

وظهر جدو بمستوى مميز للغاية مع المنتخب المصري بكأس أمم إفريقيا، حيث حصل على لقب أفضل لاعب بديل في البطولة، وأيضًا لقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، بالإضافة للتتويج باللقب القاري.

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وتحرك مسؤولي الاتحاد السكندري وقاموا بتوثيق العقد الجديد الخاص بلاعبهم جدو في 21 يناير، في التزامن مع تألقه في بطولة كأس أمم إفريقيا، وتلقي عروضًا من أندية لضمه.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع جدو وناديه من أجل ضمه بنهاية الموسم، وتمت الصفقة بشكل رسمي، ثم يستخرج مسؤولي القلعة الحمراء "الكارنية" الخاصة باللاعب، ويصبح لعبًا في صفوف الأهلي.

مسؤولو الزمالك تقدم بشكوى ضد جدو والأهلي، واتهموا اللاعب بالحصول على مليون و 200 ألف جنيه، واتخذ اتحاد الكرة بإيقافه مؤقتًا، ولكن الأهلي تقدم بكل المستندات التي تؤكد صحة موقف اللاعب، لتصدر لجنة التظلمات قرارًا بصحة موقف اللاعب وتغريمه مليون جنيه، وإعادة مقدم التعاقد مع الفريق الأبيض.

بعدها قرر جدو اللجوء إلى النيابة العامة، واتهم مسؤولي الزمالك بتزوير إيصال استلام مقدم التعاقد، وتم استدعاء مسؤولي القلعة البيضاء وقتها، وانتهى الأمر بثبوت حالة التزوير.

وانتهى الأمر بالتصالح بين الطرفين، بعد تنازل محامي جدو عن الشكوى المقدمة، مقابل تنازل القلعة البيضاء عن الشكوى، وعدم تسديد أي غرامات مالية.