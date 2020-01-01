هل نجح برشلونة من قبل في التتويج بالدوري دون الفوز بالكلاسيكو؟

برشلونة لم ينتصر على ريال مدريد في الكلاسيكو للمرة الأولى من 2012-2013

يمتلك برشلونة فرصة ذهبية للعودة إلى صدارة الدوري الإسباني ولو بصورة مؤقتة حينما يواجه ريال سوسيداد مساء اليوم، السبت، في الجولة 27 من الليجا.

برشلونة خسر الصدارة بالهزيمة من ريال مدريد في الكلاسيكو يوم الأحد الماضي وهي المرة الأولى التي يفشل في الفوز على الملكي في لقائي الليجا منذ موسم 2012-2013.

كما أنّها أيضًا المرة الأولى التي لا يتمكن فيها برشلونة من التسجيل في مباراتي الكلاسيكو بالليجا منذ موسم 1974-1975 ووقتها حقق ريال مدريد البطولة.

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ولكن هل سبق وحقق برشلونة اللقب رغم عدم الفوز بالكلاسيكو؟

حدثت مرتين فقط من أصل 26 مرة فاز بها بالدوري الإسباني، الأولى كانت في موسم 2012-2013 والذي تُوج فيه البلوجرانا باللقب محققًا 100 نقطة كاملة.

برشلونة في هذا الموسم تعادل في كامب نو بنتيجة 2-2 قبل الخسارة 2-1 في "سانتياجو برنابيو" لكن هذه النقاط الخمس لم تؤثر على مسيرة الفريق.

أما المرة الثانية، أو بالأحرى الأولى فكانت في موسم 1991-1992 تحت قيادة يوهان كرويف حينما انتهى الكلاسيكو 1-1 في الدور الأول والثاني.

في هذا الموسم، استمرت المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة وكان ريال مدريد هو الطرف المتقدم في الصدارة حتى خسر أمام تيرنيفي في آخر مباراة بنتيجة 3-2 ليتجه الكأس من العاصمة إلى إقليم كتالونيا.

وفي 7 مناسبات فاز برشلونة في الكلاسيكو بمباراتي الليجا حقق اللقب آخرها كان الموسم الماضي، كما فاز في لقاء وتعادل في آخر ضد ريال مدريد في 6 مرات من التي رفع فيها لقب الدوري الإسباني.

وفي 11 مرة، خسر برشلونة لقاءً وفاز في آخر ضد ريال مدريد ولكنّه حقق اللقب في نهاية المطاف.

وكانت آخر مرة فشل برشلونة في حصد الدوري الإسباني أو الفوز بأي مباراة من لقائي الكلاسيكو في الليجا تعود لموسم 2007-2008 ووقتها انتصر الملكي 1-0 و4-1 وحقق اللقب مبكرًا.