هل رفع بيب جوارديولا الراية البيضاء أمام ليفربول؟

الفيلسوف يعترف بصعوبة إيقاف قطار ليفربول السريع

أصر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، على أنه سيواصل القتال من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، وذلك رغم تقلص فرص فريقه في الاحتفاظ باللقب في ظل تأخره عن المتصدر ليفربول بتسع نقاط مع انتهاء الجولة الثالثة عشر للدوري.

وتمكن الفريق السماوي من تحقيق الفوز على تشيلسي في قمة السبت الماضي، ليقفز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب أندية البريميرليج، بفارق نقطة عن الوصيف ليستر سيتي، ما أبقى على آمال "سكاي بلوز" في المنافسة على اللقب حتى إشعار آخر.

ويعرف المدرب الكاتالوني أن غريمه الشمالي، لم يتجرع من مرارة الهزيمة في آخر 30 مباراة على مستوى الدوري الأكثر تنافسية في العالم، بتحقيق الفوز في 25 مباراة مقابل 5 تعادلات، لذا اعترف بيب صراحة بصعوبة إيقاف مشروع كلوب.

وفي هذا الصدد قال في تصريحات صحفية "يبدو وكأن ليفربول فريق لا يُمكن إيقافه. أعرف أن الفارق أصبح بعيدًا، لكن فريقي سيواصل المحاولة حتى لو كان المنافس أفضل منه".

وسُئل "ماذا لو خسر اللقب؟ إذا خسرنا الدوري الإنجليزي سنعيد المحاولة الموسم المُقبل، فلن تكون المرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر سيتي اللقب منذ 100 عام".

وأضاف "إذا لم نفز باللقب، فالطبع لن أعتزل التدريب، وما أعرفه أن فريقي لا يعرف الاستسلام".

من جهة أخرى، أثنى على أداء لاعبه البرازيلي المخضرم فرناندينيو أمام تشيلسي، بقوله "كان رائعًا، وأثبت أنه يستطيع اللعب في قلب الدفاع، وأتذكر أنه قدم مباراة لا تصدق في أنفيلد، لذا أفضل وأحب الاعتماد عليه في الدفاع للتغلب على مشاكلنا الدفاعية".