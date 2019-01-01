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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

رابيو يتصدر أبرز المتبرعين لمواصلة البحث عن سالا

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كرة القدم لا تعرف سوى التنافس داخل الميدان أما خارجه الوضع مختلف
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

عاد البحث عن الطائرة المختفية، من أجل إيجاد اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا وكذلك الطيار ديفيد أيبوستون، صباح اليوم.

وكانت شرطة جيرنسي، قد أكدت أن البحث قد توقف يوم الخميس، بعد عمليات بحث مائية وجوية طيلة 3 أيام دون وجود أي أثر في مياة القنال الإنجليزي.

وعاودت الشرطة البحث مرة أخرى، بفضل حملة كبيرة على الإنترنت، تم إطلاقها يوم الجمعة والتي حققت نجاحًا كبيرًا، بعنوان "لا تتوقف عن البحث عن إيميليانو سالا".

وتجاوزت التبرعات من أجل مواصلة البحث، 210 ألف يورو، في ما يقارب 2470 تبرع.

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ويعد متوسط الميدان الفرنسي، أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، من أبرز المتبرعين، بقيمة 50 ألف يورو، على مرتين.

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وقامت عائلة اللاعب بإنشاء حساب عن أحد مواقع التبرعات، من أجل مواصلة عملية البحث عن اللاعب.

وكان سالا في طريقة إلى كارديف، للانضمام لصفوف كارديف سيتي بشكل رسمي، من صفوف نانت الفرنسي.

الجدير بالذكر أن رابيو موقوف من ناديه، بسبب عدم رغبته في توقيع عقود التجديد مع النادي الباريسي, وتفضيله الرحيل كلاعب حر بنهاية الموسم.

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