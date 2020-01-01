هليب يسترجع ذكرياته في لندن: فينجر هو أرسنال

إشادة كبيرة بالمدرب الأسطوري للجانرز..

كال ألكسندر هليب، لاعب أرسنال وبرشلونة السابق، المديح لمدربه أرسين فينجر، وأكد على أن المدرب الفرنسي له تأثير كبير للغاية على مسيرته الكروية.

وكان هليب قد اعتزل كرة القدم عام 2019 وقد لعب في أرسنال خلال الفترة بين 2005 لـ2008 قبل أن يغادر متجهًا إلى الكامب نو في تجربة لم تكن ناجحة إلى حد كبير.

هليب في فيلم وثائقي عن مسيرته استرجع ذكرياته في أرسنال وقال "من الصعب أن أتخيل أرسنال بدون فينجر، فينجر هو أرسنال وأرسنال هو فينجر.".

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كما أضاف "عندما أراد فينجر أن يتعاقد معي، أخبرني أنه يريدني أن أتأقلم بسرعة وأستمتع بالمباريات وأن أفعل كل ما في وسعي من أجل جلب نتائج إيجابية للفريق، شعرت بدعمه حقًا.".

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"بمجرد إصابتي قضيت شهرين خارج الملعب وكان من الصعب استعادة النسق السابق عند العودة، لذا بدأت تُثار شكوكي حول إمكانية العودة مرة أخرى إلى ألمانيا."

"لقد أخبرني حينها كلمتين كانت لهما مفعول السحر عليّ وأحدثا تأثيرًا قويًا وفوريًا."

وأتم "شعرت وكأنني سأضع جناحًا على ظهري، لقد غمرتني العواطف والحماس والرغبة في الارتقاء إلى مستوى التطلعات والتوقعات.".

يذكر أن الدولي البيلاروسي قد خاض بقميص الجانرز 130 مباراة تمكن خلالها من إحراز 10 أهداف ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة داخل ملعب الإمارات حتى الآن.