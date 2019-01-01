هدية خاصة من رئيس النصر للجماهير قبل مواجهة التعاون

يستقبل النصر ضيفه التعاون على أرضية إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض

قدم رئيس نادي النصر صفوان السويكت هدية خاصة إلى جماهير العالمي قبل مباراة الفريق أمام نادي التعاون ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر رئيس العالمي تقديم عشرة آلاف تذكرة مجانية لجماهير النصر لدعم اللاعبين في مباراة الفريق اليوم (الجمعة) أمام التعاون.

ويستقبل النصر ضيفه التعاون على أرضية إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأتي هذه الخطوة من قبل رئيس النادي من أجل حث الجماهير على دعم الفريق خاصة بعد خسارة العديد من النقاط في البطولة المحلية مؤخرًا.

وكان الفريق قد أختتم تحضيراته الفنية للمواجهة أمس بعدما أجرى تدريبه الأخير على ملعب الفئات السنية بمقر النادي تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي ركز في التدريب على الجوانب اللياقية والتكتيكية المتنوعة.

وشهدت تدريبات النصر انضمام الثلاثي مختار علي، وفراس البريكان، وعبدالفتاح آدم لمعسكر الفريق، وتم التأكد من جاهزيتهم للمشاركة.

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يُذكر ان نادي النصر يحتل حاليًا المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة جمعهم خلال 10 مباريات.