هدنة قريبة لبيدري من كرة القدم!

اتفاق شفهي بين برشلونة والاتحاد الإسباني حول بيدري.

يبدو أن الإسباني بيدري جونزاليس، لاعب برشلونة، سيتمكن أخيرًا من الحصول على عطلة أو "هدنة" بعد موسم طويل جدًا واستثنائي أُنهك فيه اللاعب الشاب.

موسم استثنائي لبيدري

لعب بيدري، 18 سنة، الموسم الماضي 73 مباراة موزعة بين فريقه برشلونة ومنتخب إسبانيا الأول في يورو 2020 والمنتخب الإسباني الأولمبي وصيف أولمبياد طوكيو 2020.

بيدري شارك في الأولمبياد في كل مباريات إسبانيا ولعب 3 مباريات منهم وقت إضافي.

وشارك لاعب برشلونة في مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد الأسبوع الماضي في افتتاح مبارياتهما في الدوري الإسباني هذا الموسم.

متى سيحصل بيدري على عطلة؟

عقب مباراة برشلونة مع خيتافي يوم الأحد 29 أغسطس الحالي سيحصل بيدري على عطلة قصيرة.

برشلونة اتفق مع الاتحاد الإسباني بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو ألا تتضمن قائمة المدرب لويس إنريكي لمنتخب إسبانيا في التوقف الدولي المقبل في سبتمبر اسم بيدري.

ما كتبته موندو ديبورتيفو مغاير لما قيل قبل ذلك عن رفض إنريكي إراحة بيدري، وأنه سيستدعيه في التوقف الدولي المقبل.

عطلة بيدري المحتملة ستكون لمدة أسبوعين حتى من فريقه برشلونة، على أن ينضم لفريقه عقب التوقف الدولي استعدادًا لمواجهة إشبيلية في الجولة الرابعة من الدوري يوم 12 سبتمبر.

وسيعلن إنريكي أسماء لاعبيه لمباريات السويد وجورجيا وكوسوفو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم الخميس المقبل 26 أغسطس.

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