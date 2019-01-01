زوجة لاعب الاتحاد تفتح النار على الجماهير

تشهد مدرجات نادي الاتحاد حالة جدل كبيرة جدًا على مستوى اللاعب

ماجد جزر

أثارت زوجة لاعب الاتحاد لويس خيمينز حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما عبرت عن غضبها من الهجوم الذي يتعرض له زوجها من قبل جماهير الاتحاد.

الاتحاد خسر أمس أمام نادي ضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة هدفين مقابل هدف، مما تسبب في حالة غضب جماهيرية.

وقالت ماريا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي : خسارة الفريق بسبب الطاقة السلبية التي تبثها جماهير الاتحاد، البعض منهم لا يريد انتصار فريقه بل يريد انتصار رأيه وإنهم على حق في المدرب وخيمينز والحقيقة ان الجميع يتحمل ذلك".

وتشهد مدرجات نادي الاتحاد حالة جدل كبيرة جدًا على مستوى اللاعب الذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

التاريخ ينحاز للأهلي قبل مواجهة الوحدة في الدوري السعودي

يُذكر أن نادي الاتحاد تنتظره مواجهة قوية جدًا أمام نادي الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المُقبل، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.