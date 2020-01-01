هدف واحد يفصل السومة عن معادلة رقم خالد قهوجي أمام النصر

هز السومة شباك النصر في 11 مناسبة سابقة بكل البطولات منذ انضمامه إلى أهلي جدة صيف 2014

يحمل اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة آمال جماهير فريقه عند مواجهة نادي النصر في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم.

ويستقبل النصر نادي الأهلي في قمة مباريات الجولة الـ20 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب فيصل بن فهد بالرياض.

اللاعب المُلقب بـ "العقيد" يحتاج إلى تسجيل هدفًا واحدًا في مرمى براد جونز حارس مرمى النصر في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم للتساوي مع المعتزل خالد قهوجي كأكثر لاعب هز شباك الأصفر في مباريات الفريقين.

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وهز السومة شباك النصر في 11 مناسبة سابقة بكل البطولات منذ انضمامه إلى أهلي جدة صيف 2014 قادماً من القادسية الكويتي.

ولكن هذا الرقم لا يجعله يتفوق على خالد قهوجي مهاجم أهلي جدة منتصف التسعينات وحتى مطلع الألفية الذي سجل 12 هدفاً في مرمى الأصفر.

وبشكل عام يتصدر المهاجم الشهير ماجد عبدالله هدافي مباريات الفريقين بواقع ضعف عدد الأهداف التي سجلها خالد قهوجي "24 هدفاً" رغم اعتزاله كرة القدم في العام 1998.

ويعود تاريخ أول هدف للسومة في شباك النصر في ذهاب موسم 2014-2015 عندما سجل الهدف الثاني لفريقه من ركلة حرة ثابتة سكنت شباك عبدالله العنزي، أما الإياب سجل "هاتريك" في مرمى العنزي بالمواجهة الشهيرة التي انتهت 4-3.

السومة كان على موعد مع "هاتريك" جديد في مرمى العنزي مجدداً في المباراة الأولى بين الفريقين موسم 2015-2016، وبعد تلك الثلاثية بقيت شباك النصر عصية على مرمى المهاجم السوري، قبل أن يعود الموسم الماضي لهز شباك النصر في مباراة الذهاب بعد دخوله بديلاً، وفي مواجهة الإياب سجل هدف فريقه الوحيد من علامة الجزاء.