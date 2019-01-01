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الدوري الإنجليزي الممتاز

هدف ماني في فولهام يجعله أفضل سنغالي في الدوري الإنجليزي

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أرقام خاصة لماني بعد تسجيله أول أهداف ليفربول أمام فولهام
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حقق ساديو ماني، مهاجم ليفربول، إنجازًا شخصيًا بعد تسجيله هدفًا في مرمى فولهام بلقاء الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ماني سجل الهدف الأول أمام فولهام في المباراة التي تقام في العاصمة لندن.

وأصبح لاعب ساوثامبتون السابق أفضل لاعب سنغالي يسجل في موسم واحد بالتفوق على ديمبا با بعد أن وصل إلى 17 هدفًا في الموسم الحالي من البريميرليج.

ديمبا سجل 16 هدفًا في موسم 2011-2012 والذي كان وقتها أفضل سجل تهديفي للاعب من السنغال.

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كما أصبح ثاني لاعب أفريقي يسجل 40 هدفًا أو أكثر مع ليفربول خلف المصري محمد صلاح صاحب الـ 49 هدفًا.

ويعد هذا الهدف التاسع لماني في 2019 بالدوري الإنجليزي ليصبح أفضل هداف في البطولة خلال العام الجاري بالتساوي مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو.

جدير بالذكر أنّ ماني أحرز20 هدفًا في جميع البطولات الموسم الماضي مع ليفربول في 44 مباراة وعادل الرقم في الموسم الحالي خلال 38 مباراة دون أن يسدد أي ركلة جزاء.

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