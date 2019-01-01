هدف ماني في فولهام يجعله أفضل سنغالي في الدوري الإنجليزي

أرقام خاصة لماني بعد تسجيله أول أهداف ليفربول أمام فولهام

حقق ساديو ماني، مهاجم ليفربول، إنجازًا شخصيًا بعد تسجيله هدفًا في مرمى فولهام بلقاء الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ماني سجل الهدف الأول أمام فولهام في المباراة التي تقام في العاصمة لندن.

وأصبح لاعب ساوثامبتون السابق أفضل لاعب سنغالي يسجل في موسم واحد بالتفوق على ديمبا با بعد أن وصل إلى 17 هدفًا في الموسم الحالي من البريميرليج.

17 - Sadio Mané has scored 17 goals in the this season, overtaking Demba Ba as the Senegalese player with the most goals in a single campaign (16 in 2011-12). Lions. pic.twitter.com/Z76rOGmelK — OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2019

ديمبا سجل 16 هدفًا في موسم 2011-2012 والذي كان وقتها أفضل سجل تهديفي للاعب من السنغال.

كما أصبح ثاني لاعب أفريقي يسجل 40 هدفًا أو أكثر مع ليفربول خلف المصري محمد صلاح صاحب الـ 49 هدفًا.

ويعد هذا الهدف التاسع لماني في 2019 بالدوري الإنجليزي ليصبح أفضل هداف في البطولة خلال العام الجاري بالتساوي مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو.

9 - Sadio Mané has scored nine goals in the Premier League in 2019; the joint-most in the competition, alongside Sergio Agüero. Decisive. pic.twitter.com/gwkFojjvUC — OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2019

جدير بالذكر أنّ ماني أحرز20 هدفًا في جميع البطولات الموسم الماضي مع ليفربول في 44 مباراة وعادل الرقم في الموسم الحالي خلال 38 مباراة دون أن يسدد أي ركلة جزاء.