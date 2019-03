هدف ماني في فولهام يجعله أفضل سنغالي في الدوري الإنجليزي

حقق ساديو ماني، مهاجم ليفربول، إنجازًا شخصيًا بعد تسجيله هدفًا في مرمى فولهام بلقاء الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ماني سجل الهدف الأول أمام فولهام في المباراة التي تقام في العاصمة لندن.

وأصبح لاعب ساوثامبتون السابق أفضل لاعب سنغالي يسجل في موسم واحد بالتفوق على ديمبا با بعد أن وصل إلى 17 هدفًا في الموسم الحالي من البريميرليج.

17 - Sadio Mané has scored 17 goals in the this season, overtaking Demba Ba as the Senegalese player with the most goals in a single campaign (16 in 2011-12). Lions. pic.twitter.com/Z76rOGmelK