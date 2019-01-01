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فولهام × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول وفولهام، في إطار منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز

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Getty Images

التبديل الاول فى صفوف فولهام

2019-03-17T15:36:48Z

65’ دخول ريان سيسيجنون وخروج جان ميشيل سيري

هدف يلغي بداعي التسلل لفريق فولهام

2019-03-17T15:34:54Z

64’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق زامبو أنجيسا تلقاها فلويد ايتي برأسية فى المرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-03-17T15:34:27Z

63’ سيطرة مستمرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء لكن بدون خطورة على المرمي 

2019-03-17T15:32:50Z

61’ إنطلافة من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة لكن تدخل رائع جوي بريان واستخلصها بنجاح

2019-03-17T15:31:38Z

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التقدم لليفربول بهدف مقابل لاشئ

2019-03-17T15:30:11Z

58’ هدوء فى رتم اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين 

2019-03-17T15:28:19Z

57’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول 

2019-03-17T15:27:19Z

55’ إنطلاقة من محمد صلاح من الجهة اليسري ومحاولة الإختراق لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من امام صلاح 

2019-03-17T15:24:04Z

53’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء وضغط قوي على دفاعات فولهام 

2019-03-17T15:22:33Z

51’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق روبيرتسون لداخل المنطقة فى إتجاه صلاح لكن تلقاها فينالدوم برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-03-17T15:22:03Z

50’ تسديدة من روبيرتو فيرمينو لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-03-17T15:21:19Z

49’ عرضية من ارنولد لداخل المنطقة تلقاها ساديو مانيه ومررها بكعب القدم إلى روبيرتسون الذي حاول إرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-03-17T15:19:15Z

48’ عرضية من ارنولد من الجهة اليمنى لكنها قوية للغاية تمر بعيدة عن مرمي سيرخيو ريكو

2019-03-17T15:18:14Z

47’ تسديدة من فينالدوم من داخل يمين المنطقة لكنها بعرض الملعب تلقاها فيرمينو وحاول تسديد الكرة بكعب القدم لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس سيرخيو ريكو 

2019-03-17T15:01:42Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-03-17T15:00:44Z

43’ خطأ لصالح فولهام فى منتصف الميدان ضد محمد صلاح 

2019-03-17T14:58:57Z

42’ تمريرة من روبيرتو فيرمينو لداخل يسار المنطقة فى إتجاه اندرو روبيرتسون لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-03-17T14:56:42Z

41’ عرضية من ساديو مانيه من داخل يسار المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-17T14:55:32Z

40’ سيطرة من لاعبي ليفربول على الكرة وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان 

2019-03-17T14:53:51Z

38’ بطاقة صفراء من نصيب فابينيو بعد تدخل قوي على توم كيرني فى المنطقة الدفاعية لفريق فولهام

2019-03-17T14:53:04Z

37’ عرضية من ارنولد لداخل المنطقة تلقاها محمد صلاح برأسية غير متقنة تصل امام لالانا الذي حاول تسديد الكرة بالرأس لكنها مرت بدون خطورة على مرمي سيرخيو ريكو 

2019-03-17T14:51:27Z

36’ إنطلاقة من بابل من الجهة الجهة اليسري ثم مررها على حدود المنطقة إلى توم كيرني الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-03-17T14:50:30Z

35’ تمريرة ثنائية بين روبيرتسون وآدم لالانا داخل يسار المنطقة تنتهي بتسديدة من روبيرتسون لكن تصدي لها الحارس وابعدها بنجاح

2019-03-17T14:48:35Z

32’ عرضية من اندرو روبيرتسون من الجهة اليسري تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-03-17T14:46:55Z

31’ تسديدة من جوي بريان من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-03-17T14:44:20Z

30’ نصف ساعة اولي من عمر المباراة والتقدم أصبح بهدف مقابل لاشئ

2019-03-17T14:42:38Z

27’ تسديدة من محمد صلاح من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس سيرخيو ريكو 

ساديو مانيه يفتتح التسجبل لليفربول

2019-03-17T14:40:51Z

ساديو مانيه

26’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من ساديو مانيه من الجهة اليسري ثم يمررها لداخل يسار المنطقة إلى روبيرتو فيرمينو ثم يمررها البرازيلي مرة أخرة إلى ساديو مانيه داخل منتصف المنطقة ليسددها السنغالي تسديدة قوية على يسار المرمي 

2019-03-17T14:39:26Z

25’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لليفربول عن طريق ساديو مانيه

2019-03-17T14:38:35Z

23’ إنطلاقة من ريان بابل من الجهة اليسري ومرور رائع من فابينيو ومن ثم يسدد كرة قوية لكنها مرت بعيدة عن مرمي أليسون 

2019-03-17T14:37:25Z

22’ تمريرة فى إتجاه محمد صلاح على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-03-17T14:35:56Z

21’ تمريرة طولية من ترينت ارنولد على الجهة اليمنى فى إتجاه المنطلق بسرعته محمد صلاح لكن أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-03-17T14:34:22Z

19’ تمريرة طولية لداخل المنطقة فى إتجاه محمد صلاح الذي إستلم الكرة وحاول التسديد لكن تدخل الدفاع واستخلصها من امامه

2019-03-17T14:33:24Z

18’ تنفيذ الركنية بعرضية من ترينت ارنولد لداخل المنطقة تلقاها جويل ماتيب برأسية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-03-17T14:32:36Z

17’ إنطلاقة من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة لكن تدخل معه تيم ريم وابعدها إلى ركنية 

2019-03-17T14:31:28Z

16’ تمريرة من أندرو روبيرتسون من الجهة اليسري لداخل المنطقة تلقاها ساديو مانيه لكنه فشل فى السيطرة على الكرة لتتحول إلى ضربة مرمي

2019-03-17T14:30:13Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-03-17T14:29:47Z

14’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ترينت ارنولد لكنها مرت من الجميع إلى ضربة مرمي 

2019-03-17T14:27:52Z

13’ خطا لصالح فولهام بعد تدخل من صلاح على تيم ريم مدافع فولهام 

2019-03-17T14:27:10Z

12’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد صلاح على الجهة اليمنى لكن استخلصها من امامه أندري زامبو أنجيسا

2019-03-17T14:26:01Z

11’ تمريرة طولية من جويل ماتيب على الجهة اليسري فى إتجاه أندرو روبيرتسون الذي إنطلق بها لداخل المنطقة ومررها عرضية أرضية لكن أمسكها الحارس سيرخيو ريكو بثبات 

2019-03-17T14:25:26Z

10’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان 

2019-03-17T14:24:10Z

9’ تسديدة من على حدود المنطقة عن طريق جيام سيري لكنها مرت بجوار القائم الايسر لمرمي الحارس أليسون 

2019-03-17T14:23:23Z

8’ محاولات من لاعبي ليفربول من على حدود المنطقة للبحث عن ثغرة فى دفاعات فولهام 

2019-03-17T14:21:43Z

6’ تمريرة من ساديو مانيه فى إتجاه روبيرتو فيرمينو لكنها أقوي من اللازم تصل امام صلاح لكن خروج رائع من الحارس سيرخيو ريكو وابعدها من امام صلاح 

2019-03-17T14:20:23Z

5’ تمريرات متبادلة بين لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان 

2019-03-17T14:19:13Z

4’ تمريرة طولية لداخل المنطقة من آدم لالانا تلقاها صلاح بتسديدة بالقدم اليمني لكنها غير متقنة تمر بجوار القائم 

2019-03-17T14:18:13Z

3’ بداية هادئة من كلا الفريقين وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

التشكيل الرسمي لليفربول لمباراة اليوم

2019-03-17T13:59:58Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريفة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / فابينيو / آدم لالانا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه 

البدلاء / ديفوك أوريجي / سيمون مينيوليه / ألبيرتو مورينو / دانييل ستوريدج / ديان لوفرين / جيمس ميلنر / شيردان شاكيري 

التشكيل الرسمي لفولهام لمباراة اليوم

2019-03-17T13:57:34Z

يبدأ المدرب سكوت باركر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

سيرخيو ريكو / تيموثي فوسو مينساه / كالوم تشامبيرس / تيم ريم / جوي بريان / أندري زامبو أنجيسا / جيان سيري / فلويد أبني / توم كيرني / ريان بابل / أليكساندر ميتروفيتش 

البدلاء / فابري / كيفين ماكدونالد / دينيس أدوي / لوتشيانو فييتو / سايرس كريستي / نيسكينس كيبانو / ريان سيسيجنون

2019-03-17T01:04:50Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي فولهام نظيره ليفربول، على ملعب “كرافن كوتيج” في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.