أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف نادي فولهام نظيره ليفربول، على ملعب “كرافن كوتيج” في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.