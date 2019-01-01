التبديل الاول فى صفوف فولهام
هدف يلغي بداعي التسلل لفريق فولهام
FULHAM! FULHAM! FULHAM!— Fulham Football Club (@FulhamFC) ١٧ مارس ٢٠١٩
...back out and running 👊 #FULLIV #COYW pic.twitter.com/MJ9L1DPqXw
Liverpool lead at the break through Mane.— Fulham Football Club (@FulhamFC) ١٧ مارس ٢٠١٩
Thoughts on the half? 🤔 #FULLIV #COYW pic.twitter.com/y5XjVFhIwo
43’ خطأ لصالح فولهام فى منتصف الميدان ضد محمد صلاح
ساديو مانيه يفتتح التسجبل لليفربول
ساديو مانيه26’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من ساديو مانيه من الجهة اليسري ثم يمررها لداخل يسار المنطقة إلى روبيرتو فيرمينو ثم يمررها البرازيلي مرة أخرة إلى ساديو مانيه داخل منتصف المنطقة ليسددها السنغالي تسديدة قوية على يسار المرمي
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOALLLLLLLLLL!!!!!— Liverpool FC (@LFC) ١٧ مارس ٢٠١٩
SADIOOOOOO 🔥🔥 pic.twitter.com/4DwJSbHM1f
After a period of applause in loving memory of Zara Barka Harrison, Mitro gets the game started.#FULLIV #COYW pic.twitter.com/xpKOgGFG63— Fulham Football Club (@FulhamFC) ١٧ مارس ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لليفربول لمباراة اليوم
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريفة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / فابينيو / آدم لالانا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه
🔴 #FULLIV TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) ١٧ مارس ٢٠١٩
Here’s how we line up against @FulhamFC 👊
البدلاء / ديفوك أوريجي / سيمون مينيوليه / ألبيرتو مورينو / دانييل ستوريدج / ديان لوفرين / جيمس ميلنر / شيردان شاكيري
التشكيل الرسمي لفولهام لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سكوت باركر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
سيرخيو ريكو / تيموثي فوسو مينساه / كالوم تشامبيرس / تيم ريم / جوي بريان / أندري زامبو أنجيسا / جيان سيري / فلويد أبني / توم كيرني / ريان بابل / أليكساندر ميتروفيتش
🥁... #FULLIV team news is now in, and there are 4⃣ changes for the Whites this afternoon 👇 #COYW pic.twitter.com/Do4gCikxgt— Fulham Football Club (@FulhamFC) ١٧ مارس ٢٠١٩
البدلاء / فابري / كيفين ماكدونالد / دينيس أدوي / لوتشيانو فييتو / سايرس كريستي / نيسكينس كيبانو / ريان سيسيجنون