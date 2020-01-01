هدف توتنهام ومانشستر يونايتد ينفي التمرد على فريقه

بيرجوين يؤكد أنه لم يرفع راية العصيان في وجه أيندهوفن من أجل الرحيل إلى البريميرليج

نفى ستيفين بيرجوين نجم نادي أيندهوفن الهولندي والمطلوب بقوة من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز أنه رفض اللعب مع فريقه مساء الأحد.

وكانت بعض المصادر قد ذكرت أن بيرجوين قد قرر التمرد من أجل السماح له بالانتقال إلى صفوف نادي توتنهام هوتسبيرز والمهتم بخدماته.

ولكن على عكس ذلك، خرج بيرجوين لينفي كل ما قيل مؤكدًا احترامه لفريقه الحالي وللعقد الذي يربطه بهم رغم أي عروض موجودة"

وأضاف: "أنا محبط بشدة من كل ما يقال عني في الأيام الأخيرة من أشياء عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع ولا لما يحدث داخل النادي بصلة"

وتابع: "لم أرفض اللعب أبدًا في المباراة الماضية والتي لعبها الفريق على أرضه، النادي في قلبي دائمًا ولدي العديد من الذكريات التي تربطني به"

وأردف: "لم أرفض اللعب أبدًا، ولن أفعل ذلك، لقد كنت هنا منذ صغري، ولكن وسائل الإعلام تبحث عن صناعة الحدث من لا شيء وهذا ما حدث للأسف"

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يذكر أن بيرجوين قد ارتبط بمانشستر يونايتد من قبل، ولكنه بات أقرب لتوتنهام بعد موافقة السبيرز على رحيل كرستيان إريكسن إلى إنتر الإيطالي.