هاينكس: ليفاندوفسكي يستحق أن يتفوق عليّ

تواضع كبير من هاينكس..

أكد يوب هاينكس، المدير الفني الأسطوري لبايرن ميونخ، أن روبرت ليفاندفسكي يستحق أن يكسر أرقامه القياسية كلاعب، مُعتبرًا إياه لاعبًا من الطراز العالمي.

وسجل ليفاندوفسكي هدفه رقم 19 هذا الموسم في البوندسليجا خلال فوز البايرن على فرايبورج مساء الأربعاء الماضي، ليكون إجمالي ما سجله في مسيرته بالبطولة الألمانية 221 هدفًا.

وبهذا، يصبح ليفا هو ثالث أكثر المسجلين في تاريخ البوندسليجا ويُنحي هاينكس جانبًا، فأسطورة بوروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونخ كلاعب، سجل 220 هدفًا فقط في مسيرته.

هاينكس عقّب حول الأمر بقوله "إنه يستحق أن يتفوق عليّ. لقد كان شرفًا لي بأن عملت معه.".

لم يلحق ليفاندوفسكي الفريق الأسطوري الذي صنعه هاينكس وتوِّج بالثلاثية التاريخية في 2013، وانضم إلى البايرن في 2014، لكن لحسن حظه تمكن من العمل بضعة أشهر مع المدرب التاريخي عندما عاد لقيادة بايرن في 2017 بعد إقالة كارلو أنشيلوتي.

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صاحب الـ72 عامًا أكمل إشادته البالغة ومديحه للدولي البولندي بقوله "ما أثار إعجابي حول روبرت هو مستوى احترافيته وطموحه وشغفة والسمة القيادية فيه، هذا إلى جانب لياقته البدنية.".

وأتم "لقد أظهر على مدار مسيرته، وخاصةً في هذا الموسم، أنه لاعب من طراز عالمي حقًا.".

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ هذا الموسم يحتل المركز الثالث مناصفة مع بوروسيا دورتموند برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحبي الصدارة بوروسيا مونشنجلادباخ ولايبزيج، ولليفاندوفسكي فرصة زيادة غلته التهديفية عندما يختتم الدور الأول بمواجهة فولفسبورج مساء السبت المقبل.