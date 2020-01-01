بعد إعلان عزمه الترشح - هاني أبو ريدة يؤكد عدم تفكيره في انتخابات اتحاد الكرة

الظروف الحالية أجبرت رئيس الاتحاد المصري السابق على قراره

أعلن هاني أبو ريدة؛ الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صرفه النظر عن خوض الانتخابات المقبلة للجبلاية، معربًا عن قلقه من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد..

أبو ريدة كان قد استقال من منصبه عقب وداع المنتخب المصري لكأس أمم إفريقيا 2019، من دور الـ16، في خروج مخزٍ من البطولة المقامة على أرض الفراعنة، ليضطر هو وأعضاء مجلسه بالكامل للاستجابة إلى الضغوط الجماهيرية، وتقديم استقالاتهم.

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وقال أبو ريدة، خلال تصريحاته لقناة "تن": "حاليًا لا نفكر إلا في سلامة المصريين والرياضيين، ننتظر وضوح الصورة بعد زوال كورونا، أعلن ترشحي للانتخابات في الثالث من مارس، وحاليًا الله يعلم أنني لا أفكر سوى في الفترة العصيبة التي نمر بها، ولا تفكير نهائي في الانتخابات، لأننا تنتظرنا تداعيات كبيرة في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "أؤكد للجميع أنني لا أفكر في الانتخابات حاليًا، ولا أتواصل مع أي من أعضاء الجمعية العمومية، لأنني أخجل أن أتحدث عن الانتخابات في هذه المرحلة".

حتى الآن، لم يعلن سوى الإعلامي ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد شوبير، ترشحه لمقعد الرئاسة، لينافس أبو ريدة.

يذكر أن لجنة خماسية مكلفة من الاتحاد الدولي برئاسة عمرو الجنايني، هي من يدير شؤون اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية.