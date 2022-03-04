هالاند يعطل استمرار تراوري مع برشلونة

مستويات مميزة يقدمها أداما تراوري جناح وولفرهامبتون المعار إلى برشلونة، ولكن هذا لا يعني أن استمراره مع الفريق الكتالوني أصبح مضمونًا بنسبة 100%.

تراوري انضم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وكان من ضمن المفاجآت العظيمة لفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

وساهم اللاعب في تحسن مستوى الفريق بشكل ملحوظ، بالتعاون مع باقي الصفقات الأخرى مثل فيران توريس وبيير أوباميانج وداني ألفيش.

هل يستمر تراوري مع برشلونة؟

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن برشلونة يريد أن يأخذ المزيد من الوقت لاتخاذ القرار النهائي بخصوص تفعيل بند الشراء في عقد إعارة اللاعب.

ويأتي ذلك بسبب الحالة المالية للنادي، التي لا تجعل الأمور سهلة عليه لدفع 30 مليون يورو الصيف القادم من دون التفكير جيدًا.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيتعامل مع كل خطوة في الميركاتو الصيفي بحذر، من أجل توفير الأموال الكافية للتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند.

فكرة واردة

وعلى جانب آخر قد يستغل برشلونة لاعبه فرانشيسكو ترينكاو الجناح المعار إلى وولفرهامبتون، وبيعه إلى الفريق الإنجليزي في صفقة تبادلية.

ومن السهل تطبيق هذا المقترح، لأن البرتغالي لديه شرط شراء في عقده مقابل 30 مليون يورو، وهو ما سيعني انتقال أداما تراوري إلى برشلونة بالمجان دون دفع أي شيء.

ولو لم يوافق وولفرهامبتون على فكرة الاحتفاظ باللاعب، سيكون مضطرًا لدفع ستة ملايين يورو لصالح نظيره الكتالوني، لتكون تكلفة أداما وقتها 24 مليونًا.

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