"هالاند متغطرس ولا يمكنه شراء الرقي والاحترام"

النجم النرويجي يرفض تبديل قميصه مع لاعب جبل طارق

اتهم ريس ستيتشي لاعب منتخب جبل طارق، المهاجم النرويجي إرلينج هالاند بالغطرسة، خلال المواجهة التي جمعت بينهما في تصفيات كأس العالم.

النرويج نجحت في الفوز على جبل طارق بنتيجة 5/1 يوم الثلاثاء 7 سبتمبر الجاري، في مواجهة سجل فيها هالاند ثلاثية.

وعلى الجانب الآخر أحرز ستيتشي هدف بلاده الوحيد، وكان يحمل ذكرى سيئة مع هالاند من مواجهة أخرى جمعت بينهما في مارس الماضي، حيث عجز خلالها مهاجم بوروسيا دورتموند عن التسجيل خلال فوز فريقه بثلاثية نظيفة.

وقال ستيتشي لصحيفة "ذا صن" البريطانية:"هالاند لم يستطع التسجيل وقتها وتم استبداله بعد ساعة وربما لم يكن في مزاج جيد".

وأضاف:"بعد إجراء مقابلات صحفية قلت له إن ابني الصغير معجب بك، هل يمكنك تبديل قميصك معي؟ نظر هالاند إلي وضحك وابتعد".

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وتابع:"هالاند يمكنه شراء الكثير من الأشياء ولكنه لا يستطيع شراء الرقي والاحترام، ولست بحاجة لقميصه لتذكرتي بالهدف الذي دخل في كتب التاريخ".

يذكر أن الواقعة تسببت في امتناع جميع لاعبي جبل طارق عن محاولة استبدال القمصان مع هالاند في المباراة التي جمعت بين الفريقين هذا الشهر.