هالاند أولًا وصلاح في الصورة .. خطة برشلونة في الصيف المقبل!

يبدو نادي برشلونة الإسباني مصرًا على التعاقد مع لاعب من الطراز الرفيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز الفريق بأفضل صورة ممكنة.

برشلونة، الذي يعاني اقتصاديًا، بعدما كشفت رابطة الدوري الإسباني أن حد كتلة الرواتب في النادي الكتالوني أصبح -144 مليون يورو، سيحاول جاهدًا ضم نجم استثنائي إلى صفوفه.

حينها، سيكون برشلونة مجبرًا على التصرف، واستمرار سياسة التقشف، والتخلص من بعض النجوم أولًا.

ما هو هدف برشلونة؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية تؤكد أن برشلونة طامح في التعاقد مع مهاجم هداف من الطراز الرفيع في الصيف المقبل.

بالطبع هدف برشلونة الأول حسب الصحيفة الإسبانية هو النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني، والذي يعد حلمًا شخصيًا بالنسبة إلى جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا".

لابورتا التقى مينو رايولا وكيل أعمال هالاند في ثلاث مناسبات، فيما كشفت تقارير سابقة عن قيام تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالسفر إلى ميونخ للقاء اللاعب نفسه، وهي التقارير التي نفاها أكثر من مرة.

عملية التعاقد مع هالاند ستكون مكلفة للغاية اقتصاديًا، وقد يضطر برشلونة لتغيير استراتيجيته، لكن النرويجي يظل أولوية لإدارة النادي الكتالوني حتى يثبت عكس ذلك.

من هم النجوم الآخرون على رادار برشلونة؟

برشلونة لن يتوقف إذا ما فشلت صفقة هالاند، حيث يعمل على خيار التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2023، وفي الوقت الحالي توقفت مفاوضات التجديد بين الطرفين، وهو ما قد يغري برشلونة للتحرك في الصيف المقبل.

هناك لاعب يعيش موقفًا مشابهًا، وهو المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي.

لكن الأزمة الأكبر هي أن الثنائي سيطلب راتبًا كبيرًا، وهو ما يعيق في الأصل مفاوضات التجديد مع أنديتهم الحالية.

برشلونة مهتم بالفعل بكيفية سير الأحداث مع ليفاندوفسكي وصلاح، وقد يتحرك إذا ما اقتضت الحاجة.

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