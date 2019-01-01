هافارتز يعلق على انتقاله مقابل 100 مليون إلى بايرن ميونخ

لاعب ليفركوزن الشاب مطلوب بقوة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق كاي هافارتز، لاعب باير ليفركوزن الشاب، على الأنباء التي ذكرت أنه أتم انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ بداية من 2020.

وذكرت مصادر صحفية ألمانية أن بايرن أتم ضم الموهبة الشابة بداية من الموسم بعد المقبل وتوصل لاتفاق شخصي مع هافارتز.

وقال اللاعب مع "يورو سبورت": "الإعلام يقوم كلاماً كثيراً، كل ما أعرفه أن عقدي هنا حتى 2022 وأريد تأهل ليفركوزن للبطولة الأوروبية".

-المذيع: كم مرة مارست الجنس خلال الشهر الماضي؟ 🎙️

- بيكيه:..... 🚶‍♂️ pic.twitter.com/bVnX3K3Koy — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

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وأضاف: "هناك تكهنات عدة ولكن في الصيف سنعرف أكثر، لا أصدق كل ما يقال في الصحافة حول سعري أو انتقالي، أجيد التعامل مع الأمر لأنني أعرف هدفي".

وتحدث رودي فولر، المدير الرياضي لليفركوزن، مع "سكاي" حول حقيقة مطالبة فريقه بمائة مليون يورو لبيع هافارتز: "نعرف أن الأسعار ارتفعت بشدة في سوق الانتقالات، وهافارتز مطلوب بشدة".

وأكمل: "نعلم أن هناك عديد الأندية المهتمة بضمه، ولكن حتى الآن لم نتلقى أي عروض رسمية أو نسمع أي من تلك الأرقام المعلنة".

ويلعب هافارتز مع ليفركوزن منذ سن الحادية عشر، وتم تصعيده للفريق الأول وشارك بسن السابعة عشر في 2016.