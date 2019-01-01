بايرن ميونخ يتمم اتفاقه لضم هافارتز

النجم الألماني الشاب يقترب من البافاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير صحفية ألمانية عن اقتراب بايرن ميونخ من التعاقد مع الموهبة كاي هافارتز من باير ليفركوزن في الفترة المقبلة.

ولفت هافارتز الأنظار في الشهور الماضية بعد تألقه مع ليفركوزن واستدعائه لتمثيل المنتخب الألماني في التجمعات الأخيرة.

وذكرت "بيلد" أن بايرن توصل لاتفاق شخصي مع اللاعب ووكلائه، مجموعة سبييلرات، والتي تتولى إدارة شؤون لاعب الفريق سيرجي جنابري كذلك.

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وكشف التقرير أن الاتفاق ينص على انتقال اللاعب إلى بايرن ميونخ بداية من 2020، ولكن يتبقى الوصول لصيغة تفاهم مع ناديه ليفركوزن.

وبحسب التقارير، يطالب ليفركوزن 100 مليون يورو للتخلي عن متوسط ميدانه، بينما عرض بايرن لم يتجاوز 75 مليوناً.

ولم يلعب هافارتز مع أي فريق آخر باستثناء ليفركوزن الذي ترقى في صفوف شبابه حتى الفريق الأول في 2016.