هاسي يحضر لحملة إحلال كبيرة داخل النادي الأهلي

المدير الفني للأهلي سيحدث تغييرات كبيرة بالفريق

بدأ المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، في التشاور مع مجلس إدارة ناديه برئاسة ماجد النفيعي، بشأن استعدادات الفريق للموسم المقبل.

هاسي تولى مسؤولية تدريب النادي الأهلي، خلفًا للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب، والذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، حيث جاء الأخير بشكل مؤقت حتى انتهاء الموسم.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي تنتظر قرار البلجيكي هاسي، بشأن اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب للفريق الأول، وموقفه من استمرارهم بقائمة الفريق.

إدارة الأهلي تسعى لمعرفة موقف بيسنيك من اللاعبين الصاعدين، سواء بالاعتماد عليهم الموسم المقبل، أو منحهم فرصة الإعارة، أو عمل مخالصة نهائية مع اللاعبين غير المناسبين، وفقًا لما يراه المدير الفني، والذي سيحضر تقرير فني سيتم رفعه ثم اعتماده.

ومن المقرر أن يشهد معسكر الأهلي الذي سيقام في تونس بداية من شهر يوليو المقبل، تواجد عددًا من اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب، سيتم الحكم عليهم من جانب المدرب خلال هذا المعسكر.

يبلغ عدد اللاعبين الصاعدين للموسم الجديد إلى الفريق الأول 17 لاعبًا، حيث ظهر بعضهم خلال مباريات الفريق خلال الموسم الماضي، أبرزهم عبد الرحمن الصاني ومناف أبو يابس وزياد الجهني وهيثم عسيري وأحمد بصاص وحسن العلي وأحمد النخلي.

الهلال يفسح الطريق أمام الاتحاد لضم صفقة جزائرية نارية

ويسعى النادي الأهلي لإجراء عمليات إحلال وتجديد بصفوف الفريق خلال فترة الإعداد، وذلك استعدادًا للموسم المقبل، ليعوض الراقي ما قدمه خلال الموسم الماضي من نتائج سلبية.