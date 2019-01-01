هاسيلبانك: نجاح موسم ساري يتوقف على التتويج بالدوري الأوروبي

جيمي فلويد هاسيلبانك يرى أن نجاح موسم ساري يتوقف على فوز تشيلسي على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم تشيلسي السابق جيمي فلويد هاسيلبانك إن موسم ماوريسيو ساري سيكون ناجحًا في حال فاز بالدوري الأوروبي.

وسيلعب تشيلسي أمام جاره اللدود آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، في مباراة يحتاج كلا الفريقين الفوز بها من أجل إنقاذ موسمه.

وفي الوقت الذي انهالت فيه الانتقادات على موسم ماوريسيو ساري الأول مع تشيلسي، رأى جيمي فلويد هاسيلبانك أن الرجل بإمكانه الخروج بموسم ناجح.

وقال هاسيلبانك: "الموسم الأول لأي مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز يكون صعبًا حتى ينجح في التأقلم مع أجواء البريميرليج التي تختلف عن أي دوري آخر"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "تشيلسي في الموسم الماضي ابتعد عن دوري أبطال أوروبا، وتسبب ذلك في إقالة كونتي وفي تصدع بعض العلاقات داخل جدران النادي"

وتابع: "في حالة نجح ماوريسيو ساري في التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع العودة إلى دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثالث في وسط هذه الأجواء فإن الموسم سيكون ناحجًا كتقييم نهائي"

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يذكر أن ماوريسيو ساري كان قد تلقى العديد من الانتقادات بسبب طريقة لعبه التي لم يعتد تشيلسي اللعب بها في السنوات الأخيرة.