هازارد يكشف كواليس مكالمة زيدان قبل انتقاله لريال مدريد

النجم البلجيكي يتحدث عن بدايته مع النادي الإسباني

كشف الجناح البلجيكي إيدين هازارد، عن كواليس رحيله عن صفوف تشيلسي، والانتقال لتحقيق حلمه من أجل اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد.

هازارد رفض تجديد عقده مع البلوز، بعد سلسلة من المحاولات المستميتة للنادي اللندني من أجل الحفاظ عليه، لينضم إلى ريال الصيف الماضي بـ100 مليون يورو.

النجم البلجيكي الذي تعطلت انطلاقته مع الفريق الإسباني، تحدث مع صحيفة "as" عن العديد من تفاصيل تجربته الجديدة.

وقال هازارد في حواره:"حلمت باللعب لريال مدريد منذ بداية ممارسة كرة القدم في حديقة المنزل، كان النادي الذي شجعتي وعشقت زيدان كمثل أعلى بالنسبة لي، القميص الأبيض كان استثنائياً وحاولت متابعة كل مبارياته".

وأضاف:"لست محبطاً على تأخر انتقالي لريال، حيث حققت العديد من الإنجازات طوال مسيرتي، ولكن من المنطقي في النهاية التوقيع لهذا النادي، الإمكانية كانت واردة خلال فترتي مع ليل واخترت وقتها تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي، الانتقال هناك كان أسهل وعمري 21 سنة فقط".

وتابع:"الأحاديث كانت مستمرة في كل عام عن انتقال لريال، لم تكن هناك أي اتصالات مع تشيلسي أو وكيل أعمالي، المفاوضات بدأت منذ حوالي عامين بعد إصابتي مع منتخب بلجيكا، عقب مونديال 2018 أردت اتخاذ هذه الخطوة ولكن إدارة النادي رفضت لضرورة الاستمرار والعمل مع ساري لمدة عام على الأقل".

وأما عن تأثير زيدان:"كنت واضحاً من البداية مع كل نادي ألعب له، فعلتها مع ليل بآخر موسم لي، وكذلك نفس الشيء حدث مع تشيلسي، تلقيت اتصالاً في 2018 من مارينا جرانسوفكايا المديرة العامة لتقول لي لا ترحل ساري جاء هنا للعمل معك".

عشقه للمدرب الفرنسي:"ربما لا نمتلك نفس الأسلوب، فهو يتفوق بكل تأكيد من الناحية الفنية، وعندما أنظر له أتعلم كيفية اللعب من أجل الفريق وعدم الاستعراض فقط".

محاولة تقليده:"تبدو صعبة جداً عندما تنظر إلى طريقة تحكمه بالكرة وتمريراته، تييري هنري كذلك كان رائعاً وهذا الجيل بأكمله".

هل تواصل معك:"لم أتحدث معه كثيراً، المرة الأولى اتصل بي بعد يورو 2016 وقال لي سيكون الأمر رائعاً لو انضممت لنا".

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واستكمل:"بكل أمانة تأثرت بحديثه بشكل إيجابي، أخبرني بأنه يتابعني وسيحاول جلبي لريال يوماً ما، هذه العبارة لم تغادر ذهني أبداً".

شخصية زيدان في الملعب:"هو لا يتحدث كثيراً، يأتي لك قبل كل مباراة بعباراة قصيرة تجعلم تشعر بالراحة، شخص عادي يحب اللاعبين ولا يشتكي كثيراً ويتحدث بشكل صريح ومباشر".

يذكر أن صاحب الـ28 سنة لعب 13 مباراة مع ريال هذا الموسم، سجل خلالهم هدفاً وحيداً وصنع 4 بمختلف البطولات.