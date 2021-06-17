هازارد يعود ودي بروينه يتعملق أمام الدنمارك.. بلجيكا لدور الـ16

فوز ممتع..

نجح منتخب بلجيكا في تحقيق انتصار هام على الدنمارك بهدفين لهدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2020.

المنتخب الدنماركي كانت له المقدمة في الدقيقة الثانية عبر يوسف بولسن في الدقيقة الثانية، غير أن الأمور تغيرت كليًا في الشوط الثاني.

أقحم روبيرتو مارتينيز كيفن دي بروينه مع انطلاق الشوط، ليمرر نجم مانشستر سيتي كرة هدف التعديل لثورجان هازارد في الدقيقة 55.

ثم تمكن دي بروينه نفسه من إحراز هدف الانتصار الثمين لبلجيكا بصناعة من البديل الآخر إيدين هازارد في الدقيقة 71، لتخرج بلجيكا من كوبنهاجن بانتصار هام للغاية.

وشهدت المباراة لقطة استثنائية من المنتخبين في الدقيقة العاشرة، حيث تم إيقاف اللعب لإعلان التضامن والدعم للنجم كريستيان إريكسن بعد إصابته المروعة في مباراة فنلندا.

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فوز منتخب بلجيكا رفع رصيدهم من النقاط إلى 6 نقاط ليضمنوا التواجد في دور الـ16، ويكونوا ثاني المنتخبات بعد إيطاليا التي تأهلت بالأمس.

أما الدنمارك فقد استمرت بدون رصيد من النقاط، وإن كان الأمر لا يزال متواجدًا في التأهل شريطة تحقيق الفوز على روسيا في الجولة المقبلة.

وبمجموعة أخرى، فاز منتخب أوكرانيا على نظيره المقدوني الشمالي بهدفين لهدف في العاصمة الرومانية بوخارست.

فوز أوكرانيا رفع رصيدهم ليصبح ثلاث نقاط بالتساوي مع النمسا وهولندا (لحين خوض مباراتهم) فيما استمرت مقدونيا الشمالة في تذيل المجموعة دون رصيد من النقاط.