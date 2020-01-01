هازارد يستعد لأتلتيكو مدريد وعينه على مانشستر سيتي

هازارد يري مواجهة مانشستر سيتي وهو في كامل قوته..

يتطلع إيدين هازارد، نجم فريق ريال مدريد، للحاق بمواجهة ديربي العاصمة الإسبانية، أمام أتلتيكو مدريد، بداية الشهر المقبل.

الدولي البلجيكي، تدرب مع الكرة بشكل منفرد، أمس الجمعة، لأول مرة بعد غياب دام لـ58 يومًا؛ بسبب إصابته القوية في الكاحل خلال مواجهة باريس سان جيرمان، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بنوفمبر الماضي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن هازارد يخطط إلى مواصلة تدريبات الكرة، قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية، واستعادة لياقته بشكل كامل.

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هازارد ينتظره موعدين مهمين، الأول هو 1 فبراير، حيث مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

أما الثاني، فهو لقاء الذهاب بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتطلع هازارد، اللعب حتى لو لبضع دقائق أمام الأتلتي، حتى يكون في أتم جاهزيته قبل مواجهة فريق بيب جوارديولا.

ويحتل ريال مدريد، وصافة الليجا، برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة، صاحب الصدارة.