مدرب موناكو يحث ريال مدريد على التعاقد مع كيليان مبابي

مدرب موناكو يرغب في رؤية مبابي بالقميص الأبيض..

أوصى الإسباني روبرتو مورينو، المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، نادي ريال مدريد بالتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

مبابي، صاحب الـ21 عامًا، ارتبط طويلا بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي خلال الفترة الأخيرة، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع البي إس جي والمنتخب الفرنسي في السنوات الأخيرة.

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وقال مورينو، في تصريحات لراديو ماركا الإسبانية: "ريال مدريد سيعتني بمبابي، من فضلكم تعاقدوا معه، فهو لاعب مميز".

وسجل مبابي، 21 هدفًا وصنع 12 آخرين، في 22 مباراة لعبها مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، بمختلف المسابقات.

نجم سان جيرمان، سبق وأن قال أن مواطنه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يعد المثل الأعلى له.

وقال مبابي في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، الاثنين الماضي: "إذا كنت فرنسيا، فمثلك الأعلى سيكون زيدان بالتأكيد".