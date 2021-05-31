هازارد: محبط بسبب زيدان، وهذا هو مصيري في ريال مدريد

إيدين هازارد نجم ريال مدريد يؤكد على شعوره بالإحباط بسبب رحيل زين الدين زيدان.

أكد إيدين هازارد نجم فريق ريال مدريد على شعوره بالإحباط تجاه رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن صفوف النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هازارد وتطرق خلالها للحديث عن عودة بنزيما لفرنسا، وعن مستقبله في ريال مدريد واحتفاله بلقب تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

ما الذي قاله هازارد عن عودة بنزيما لفرنسا؟

قال هازارد: "كمشجع لكرة القدم أنا أحب دائمًا أن أشاهد أفضل اللاعبين وأقوى الفرق، وكريم بكل تأكيد ضمن الأفضل في العالم، لقد لعبت معه لعامين وأعلم ذلك".

وأضاف: "منتخب فرنسا قوي بالفعل، لقد خسرنا نصف نهائي كأس العالم أمامهم، وهو لم يكن يلعب، هم الآن أقوى، وأصعب بالنسبة لنا".

ما الذي قاله هازارد عن احتفاله بلقب تشيلسي في دوري أبطال أوروبا؟

قال هازارد: "بالطبع لم أفعل ذلك، أنا ألعب لريال مدريد، وأنا فقط أشعر بالسعادة من أجل أصدقائي".

وأضاف: "فوق كل شيء لا أفكر سوى في رغبتي بفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا من جديد في الموسم المقبل".

ما الذي قاله هازارد عن إصابته؟

قال النجم البلجيكي: "أشعر ببعض الألم، سنرى ما الذي سيحدث مع الفريق الطبي والمدير الفني، ولم ألعب آخر مباراة مع ريال مدريد لأنني كنت أشعر بنفس الشعور".

وأكمل: "حصلت على إجازة في الأسبوع الماضي، والآن سأرى إذا ما كنت سأتدرب منفردًا أم لا، لست في أفضل حالة على المستوى البدني، لكنني جاهز على المستوى العقلي، وأتمنى العودة قبل كأس الأمم".

ماذا قاله هازارد عن مستقبله في ريال مدريد؟

أردف هازارد: "لا أرى نفسي خارج ريال مدريد في الموسم الجديد، لا يزال عقدي مع الفريق مستمر لمدة ثلاثة مواسم، لذلك العودة لإنجلترا غير مطروحة بالنسبة لي".

وصرح: "الجميع يعلم أن أول موسمين لي في ريال مدريد لم يكونا الأفضل، لذلك أريد أن أثبت نفسي وأساعد الفريق، ذلك ما أحتاجه وما أخطط للقيام به".

ما الذي قاله هازارد عن رحيل زين الدين زيدان؟

صرح هازارد: "أشعر بالكثير من الإحباط، فعلى المستوى الفردي لم أستطع أن أقدم له كل شيء لدي بسبب الإصابة، والأمر كان في غاية الصعوبة".

وأنهى كلماته: "زيدان يعلم مدى احترامي له كلاعب وكمدرب، لقد أمضيت عامين رائعين معه، بالرغم من شعوري بالإحباط تجاه عدم تقديم المزيد له، أتمنى أن يتغير ذلك في المستقبل".

جدير بالذكر أن هازارد يستعد حاليًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية في مجموعة بها روسيا والدنمارك وفنلندا.

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