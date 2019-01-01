هازارد: أحب فلسفة ساري ونستطيع الفوز على ليفربول

تعرف على تصريحات هازارد حول ساري وليفربول والمنافسة في الدوري الإنجليزي

أكد إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، تأييده فلسفة لعب الفريق تحت قيادة ماوريسيو ساري مشيرًا إلى أنّ فريقه قادر على الفوز أمام ليفربول ومنح مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي.

التقارير الصحفية تشير إلى اتفاق نهائي بين ريال مدريد وتشيلسي للتعاقد مع هازارد بنهاية الموسم الجاري.

وقال هازارد في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بالنظر إلى الإحصائيات، فإن الموسم الحالي هو الأفضل لي والسبب أنني وساري نفكر بالطريقة ذاتها. فهذه الفلسفة التي حلمت بتطبيقها في تشيلسي منذ سنوات".

وتابع: "إنّه مدرب عظيم، فبعد رحيل أنطونيو كونتي لم تكن الأمور سهلة، لقد جاء بأفكار محددة حول كرة القدم والتي تختلف عن مدرسة جوزيه موريينو وكونتي وتغيير الفلسفة لا يحدث بهذه السرعة".

وحول مواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، أشار البلجيكي إلى أنّ البلوز قادر على التفوق على أي فريق.

أكمل العبارة الآتية



ـــــــــــــــــــــــ هو الفائز بالدوري الأوروبي هذا الموسم 🏆 pic.twitter.com/79MSHoEVUm — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

وأردف: "لا أحب الحديث عن ريال مدريد فحاليًا كل تركيزي على الشهر الأخير مع تشيلسي وبعدها سوى نرى ما الذي يحدث".

وواصل: "لا بديل عن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سوى بالتواجد بين الأربعة الكبار أو الفوز بالدوري الأوروبي، والأمر لا يتعلق بي فقط ولكن الجمهور لا يحب رؤية الفريق بعيدًا عن التشامبيونزليج لموسم آخر".

واختتم: "كل موسم نبدأ بصورة جيدة ولكن ليفربول ومانشستر سيتي أفضل من تشيلسي، لكننا البلوز وحققنا الكثير من الالقاب في آخر 10 سنوات. أعتقد أن السيتزنز هو من سيحقق البريميرليج خلال الموسم الجاري".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي انتصر في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على سلافا براج بهدف نظيف من توقيع ماركوس ألونسو.