النتائج المباشرة
الدوري الأوروبي

هازارد: كرة القدم تحتاج زيدان

التعليقات()
Getty/Goal
تشيلسي حقق فوز مُقلق بالدوري الأوروبي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أشاد الجناح البلجيكي، إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بالمدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، لنادي ريال مدريد.

ونجح تشيلسي في الفوز على سلافيا براج التشيكي، بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ليسهل مهمة الإياب.

وكان هازارد، قد رفض تأكيد التقارير الواردة بشأن قرب انتقاله لصفوف ريال مدريد.

وقال هازارد لأر أم سي الفرنسية: "كمشجع زيدان عندما كان يلعب، أنا سعيد لعودته لأن كرة القدم تحتاجه، هذا أمر جيد لريال مدريد ومشجعيه، وبدرجة أقل لبقية الفرق، لأن ريال مدريد فاز كثيرًا مع زيدان، وهذا أمر معقد".

اختيارات المحررين

وتابع عن مستقبله: "لا أريد الحديث عن مستقبلي الآن، الشائعات يميناً ويسارًا لكن هناك شهر مع تشيلسي حتى نهاية الموسم، وسيكون رائع إذا فزا بالدوري الأوروبي وتأهلنا لدوري الأبطال الموسم المقبل".

وأتم: "أريد أن أقدم كل شيء لدي، وسنرى ماذا سيحدث الشهر المقبل".

وكان ساري قد علق على احتمالية رحيل لاعبه بأن مبلغ 100 مليون يورو هو رقم قليل على قيمة اللاعب.

ويمتلك هازارد موسمًا أخراً في تعاقده مع تشيلسي حتى صيف 2020، ويحق في يناير المقبل التوقيع لأي نادي بدون العودة لإدارة البلوز.

إغلاق