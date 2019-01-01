هازارد: كرة القدم تحتاج زيدان

تشيلسي حقق فوز مُقلق بالدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد الجناح البلجيكي، إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بالمدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، لنادي ريال مدريد.

ونجح تشيلسي في الفوز على سلافيا براج التشيكي، بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ليسهل مهمة الإياب.

وكان هازارد، قد رفض تأكيد التقارير الواردة بشأن قرب انتقاله لصفوف ريال مدريد.

وقال هازارد لأر أم سي الفرنسية: "كمشجع زيدان عندما كان يلعب، أنا سعيد لعودته لأن كرة القدم تحتاجه، هذا أمر جيد لريال مدريد ومشجعيه، وبدرجة أقل لبقية الفرق، لأن ريال مدريد فاز كثيرًا مع زيدان، وهذا أمر معقد".

🔵 تشيلسي يعود بانتصار -مُقلق- من التشيك بهدف وحيد

ساري عليه الحذر من سلافيا في لندن 🙌#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/XhDIosfdoG — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

وتابع عن مستقبله: "لا أريد الحديث عن مستقبلي الآن، الشائعات يميناً ويسارًا لكن هناك شهر مع تشيلسي حتى نهاية الموسم، وسيكون رائع إذا فزا بالدوري الأوروبي وتأهلنا لدوري الأبطال الموسم المقبل".

وأتم: "أريد أن أقدم كل شيء لدي، وسنرى ماذا سيحدث الشهر المقبل".

وكان ساري قد علق على احتمالية رحيل لاعبه بأن مبلغ 100 مليون يورو هو رقم قليل على قيمة اللاعب.

✴️ سواريز، كانتونا وغيرهم .. كرة القدم شهدت الكثير من اللاعبين المشاغبين إن جاز لنا التعبير

إليكم أبرزهم 👇 pic.twitter.com/eQOqTtBQKb — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

ويمتلك هازارد موسمًا أخراً في تعاقده مع تشيلسي حتى صيف 2020، ويحق في يناير المقبل التوقيع لأي نادي بدون العودة لإدارة البلوز.