أندية الدوري الإنجليزي تتحد ضد بيع نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي

الوقت متأخر لإفساد الصفقة

حالة من الغضب تسود أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب قيام صندوق الاستثمار السعودي بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد.

صندوق الاستثمار بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استحوذ على نيوكاسل الأسبوع الماضي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 300 مليون جنيه استرليني.

الأندية الأخرى يبدو أنها تشعر بالقلق من هذه الخطوة، والتي تهددها في المستقبل من مختلف النواحي الرياضية والمالية.

ماذا فعلت الأندية الغاضبة؟

صحيفة "جارديان" البريطانية أكدت أن الـ19 ناديًا بالدوري الإنجليزي، قرروا جميعًا الاتحاد معًا من أجل مقاومة فكرة بيع نيوكاسل لصندوق الاستثمار.

وأوضحت أن هناك معارضة واضحة لهذه الخطوة، ومطالب لمعرفة لماذا قامت رابطة الدوري بتغيير موقفها دون أي سابق إنذار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماعات المستمرة بين هذه الأندية ليست بهدف إفساد بيع نيوكاسل لأن الوقت قد فات للقيام بذلك الآن.

ومن أهم المخاوف من استحواذ صندوق الاستثمار على 80% من نيوكاسل، تتمثل في إمكانية تأثر صورة الدوري الإنجليزي عمومًا.

لماذا ظهرت الشكاوى؟

ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي، تلقى العديد من الشكاوى من أندية البطولة، بسبب عدم معرفتها بموافقة الرابطة على نقل ملكية نيوكاسل.

الموافقة تمت بشكل مبدئي في مارس 2020، ولكن تم رفضها في وقت لاحق بإجماع من أندية الدوري الإنجليزي والرابطة المنظمة للمسابقة.

وكان من المقرر أن يتم البت في الأمر مرة أخرى في 3 يناير القادم، لكن الأندية علمت من خلال وسائل الإعلام عن الاستحواذ الوشيك، قبل تلقي التأكيد الرسمي من الدوري الإنجليزي عبر البريد الإلكتروني.

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