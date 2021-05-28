نيمار ينفي تهمة الاعتداء الجنسي عقب إدعاءات نايك

الشركة فتحت تحقيقاً والبرازيلي يرد

رد النجم البرازيلي نيمار على الإدعاءات من قبل شركة نايك للملابس الرياضية بخصوص فسخ عقده معها بسبب فتح تحقيق يخص اعتداء جنسي من قبل البرازيلي بحق أحد موظفيها.

الواقعة يُقال إنها حدثت في 2016 وتم فتح تحقيق بخصوصها في 2018، والذي تقول نايك إنه لم يثبت إدانة اللاعب.

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العقد بين الشركة الرياضية ونيمار تم فسخه في 2020 دون إعطاء أسباب، ولكن نايك قالت مع "Wall Street journal" إن الإدعاءات بحق اللاعب هي السبب.

متحدث رسمي عن اللاعب نفى تلك الإدعاءات، وقال إن الانفصال حدث بسبب أسباب تجارية، وأن النقاش بخصوص عقد جديد دائر منذ 2019.

وقال البيان: "نيمار جونيور سيدافع بشراسة عن نفسه ضد تلك الهجمات التي لا أساس لها ولم تحدث، الأمر غريب أن يتم فتح قضية حدثت في 2016 عبر إدعاء من موظف في نايك فقط الآن".

وأتبع: "الأمر شبيه بإدعاء الاعتداء الجنسي ضده في 2019، والذي وجدت السلطات البرازيلية أن نيمار جونيور بريء منها، وأن الإدعاءات كاذبة".

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بيان نايك في المقابل قال على لسان المستشار العام هيلاري كرين: "نايك أنهت علاقتها مع الرياضي بسبب رفضه المساعدة بحسن نية في التحقيق بخصوص تصرف ليس سليماً مع موظف".

وأكمل البيان: "لم تخرج أي حقائق تسمح لنا بالحديث عن الأمر، كان ليكون غير مناسباً من نايك أن تصدر بياناً لاتهام دون إعطاء حقائق لمساندة الأمر".

وختم: "بصفتنا من وظفها، كنا نملك مسؤولية أن نحترم الخصوصية الخاصة بها ولم يكن مناسباً مشاركة معلومات مع قوة القانون أو طرف ثالث دون موافقتها، عندما في 2019 أبدت الرغبة على متابعة القضية تحركنا مباشرة، ومنذ البداية نتعامل مع أي إدعاء من موظفينا بجدية وخبرة كبيرة".

ويعمل نيمار مع نايك منذ 2013، ومؤخراً انتقل لشركة بوما الألمانية عقب فسخ عقده مع نظيرتها الأمريكية.