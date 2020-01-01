نيمار يظهر بصورة مفاجئة مع فريق إنجليزي

لقطة مميزة من البرازيلي..

ظهر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بشكلٍ مفاجئ على قنوات إيفرتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال تقديمه لمواطنه ريتشارلسون جائزة لاعب الموسم في التوفيز.

واختير ريتشارلسون كلاعب موسم 2019-20 في إيفرتون بعد تسجيله 15 هدفًا في 41 مباراة بمختلف المسابقات، وقد تأخر منحه الجائزة في ظل تأخر إنهاء الموسم بسبب فيروس كورونا.

ولم يخفِ ريتشارلسون في أكثر من مناسبة مدى عشقه لنيمار وتقديره له، ما جعل إيفرتون يُقرر مكافأة نجمه بصورة مثالية من خلال تقديم الجائزة عبر "مثله الأعلى".

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نيمار ظهر في فيديو على حساب إيفرتون الرسمي على تويتر قال فيه "أهلًا ريتشارلسون، أنا سعيد للغاية لك، تهانينا على موسمك! ها هي جائزة أفضل لاعب في الموسم، تهانينا على هذا الإنجاز! أعلم أنك أول برازيلي يحقق هذا الإنجاز".

🇧🇷 | Com tantos jogos incríveis, @richarlison97 foi eleito o Player of the Season de 2019-20! 🐦



E pra entregar o prêmio, o pai tá on: fala aí, @neymarjr! 🔥 pic.twitter.com/ZvxkbSnmp2 — (@Everton_PT) September 23, 2020

كما تابع "أنا سعيد للغاية من أجلك، آمل أن تستمر في تسجيل الأهداف وتساعد فريقك وزملائك، وأنت تعلم أنني دائمًا أتمنى لك الأفضل. تهانينا، ها هي جائزتك يسعدني أن أعطيها لك".

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فيما كتب ريتشارلسون البالغ من العمر 23 عامًا ردًا على الفيديو "إنه يوم خاص بالنسبة لي، الظفر بجائزة أفضل لاعب في الموسم واللعب لفريق ذات تقاليد عريقة في أوروبا واستلام الجائزة من يد مثلي الأعلى في الطفولة الذي أيضًا هو زميلي وصديقي، إنه نوع من السيريالية".

Hoje é um dia muito especial! Receber o prêmio de melhor jogador da temporada de um dos clubes mais tradicionais da Europa, das mãos de um cara que é um ídolo de infância, mas que também se tornou companheiro de Seleção e um amigo que a bola me deu é fantástico. pic.twitter.com/TXBNIgqN2U — Richarlison Andrade (@richarlison97) September 23, 2020

وأتم "شكرًا إيفرتون! شكرًا للجماهير، وشكرًا للرسالة المفاجئة من نيمار، لا أمتلك كلمات تعبر عن مدى شكري".

يذكر أن إيفرتون يعيش حالة مميزة حاليًا تحت قيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، حيث بدأ البريميرليج بالفوز بمباراتين على توتنهام ووست بروميتش مع أداء مميز كان جزءًا هامًا منه هو ريتشارلسون.