نيمار يستمر في "استفزاز" برشلونة بفيديو جديد

رغم بقائه في المنزل بسبب الإصابة وعدم مشاركته مع ناديه باريس سان جيرمان ضد ناديه السابق برشلونة، الا ان نيمار استطاع ان يسرق الضوء واثارة الجدل من خلال تغريداته عبر تويتر التي انتقد بها التحكيم في المباراة ومن خلال تسريب لقطات له محتفلاً.

وبعد الانتصار الكبير لباريس برباعية على برشلونة، انتشر لنيمار فيديو يحتفل بهاتريك كيليان مبابي مما اعتبره جمهور برشلونة انه "غير مراعي" لمشاعر ناديه السابق الامر الذي خلق موجة غضب عارم ضده على صفحات مواقع التواصل.

شاهد الفيديو:

Será que @neymarjr ficou feliz com o Hat-trick do Mbappé? 🤪



Do you think Neymar Jr was happy with Mbappé's hat-trick? 🤪#neymar #psg #parissaintgermain #mbappe #ucl #championsleague pic.twitter.com/FhP6pDKFaR