نيمار يسخر من ركلة جزاء برشلونة ويتراجع سريعاً!
أبى نيمار إلا أن يضع بصمته في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، رغم غيابه القسري بسبب الإصابة.
لاعب برشلونة السابق أثار الجدل على تويتر في لحظات معدودة بعد تغريدة ساخرة من قرار تحكيمي متمثل بركلة جزاء تحصّل عليها فرانكي دي يونغ وسجّلها ليونيل ميسي.
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وغرّد نيمار بالقول:
"ركلة الجزاء هذه هي نُكتة"، قبل أن يحذف التغريدة بعد لحظات، لكن لسوء حظه كان رواد تويتر سجّلوا سريعاً التصريح.
اليكم التغريدة:
Hombre?????? pic.twitter.com/YC1RoIi6QS— Atharva (@Athsonfire) February 16, 2021
ويبدو أن نيمار أراد تجنّب أي مشاكل مع اليويفا بالاعتراض على قرارات تحكيمية، خصوصاً أن ركلة الجزاء تم التأكد منها من قبل غرفة "الفار"، أو أنه أراد مراعاة جمهور ناديه السابق.