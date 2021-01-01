نيمار يسخر من ركلة جزاء برشلونة ويتراجع سريعاً!

نيمار ينتقد حصول برشلونة على ركلة جزاء .. ويتراجع سريعاً

أبى نيمار إلا أن يضع بصمته في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، رغم غيابه القسري بسبب الإصابة.

لاعب برشلونة السابق أثار الجدل على تويتر في لحظات معدودة بعد تغريدة ساخرة من قرار تحكيمي متمثل بركلة جزاء تحصّل عليها فرانكي دي يونغ وسجّلها ليونيل ميسي.

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وغرّد نيمار بالقول:

"ركلة الجزاء هذه هي نُكتة"، قبل أن يحذف التغريدة بعد لحظات، لكن لسوء حظه كان رواد تويتر سجّلوا سريعاً التصريح.

اليكم التغريدة:

ويبدو أن نيمار أراد تجنّب أي مشاكل مع اليويفا بالاعتراض على قرارات تحكيمية، خصوصاً أن ركلة الجزاء تم التأكد منها من قبل غرفة "الفار"، أو أنه أراد مراعاة جمهور ناديه السابق.